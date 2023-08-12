Ходити у кросівках щодня - не можна. І ось чому

Чому не можна щодня ходити у кросівках

Річ у тім, що багато людей купує кросівки для бігу, а потім у них ще й просто гуляє містом. Оскільки це спортивне взуття, то при розробці моделі у неї закладали певні функції. Наприклад, кросівки для бігу мають своєрідні амортизатори, які чудово підходять для стопи при великих навантаженням. Вони покращують ефективність тренувань.

Проте функція, яка покращує ефективність бігу, не завжди може працювати так само для ходьби, оскільки там уже йде абсолютно інше навантаження.

Для прогулянок має бути окрема модель взуття. Зазвичай така має більше подушечок в цілому і особливо в п’яті.

"Хоча під час ходьби відчувається менший вплив, ніж під час бігу, ваша нога довше стоїть на землі, тому подушка допомагає компенсувати цей вплив", - каже ортопед Емілі Сплічал.

Під час ходьби рухи ноги схожі на "крісло-гойдалку". Вага людини перекочується від п’яти, через підошву стопи і аж до пальця. Це означає, що варто вибирати для ходьби гнучке взуття, що забезпечує перекочування стопи і має повну амортизацію для п'ятки.

Якими травмами це загрожує

"Ходьба в кросівках для бігу, які часто мають меншу подушку, може призвести до ударних травм, таких як підошовний фасціїт, стресові переломи та ахілловий тендиніт", - каже Сплічаль.

Звичайно, ходьба та біг відносно схожі, тому деякі кросівки для бігу можуть підійти для ходьби, якщо є відповідна опора та комфортна посадка.

Але слід уникати кросівок, призначених для зовсім інших тренувань, наприклад, для олімпійської важкої атлетики, у яких є тверда плоска підошва для додаткової стабільності під час надважких підйомів.

Вибір правильного взуття може запобігти дискомфорту та травмам і спонукатиме вас вести активний спосіб життя. Тож, коли ви шукаєте ідеальне взуття для ходьби, вибирайте моделі з подушечками і міцною опорою стопи.