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Дуже круте взуття на літо 2023, яке має бути у вашому гардеробі (фото)

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Неділя 09 липня 2023 19:25
Дуже круте взуття на літо 2023, яке має бути у вашому гардеробі (фото) Яке взуття дуже модне влітку 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Наталя Москаленко

Влітку 2023 серед модних трендів - незвичне відкрите взуття, яке з'явилося відносно недавно, але швидко полюбилося багатьом модницям.

Своїм натхненням поділилася стилістка Ната Москаленко в Instagram.

Цей хітяра - в'єтнамки на підборах

"З легкої руки сестер Олсен з The Row, вони стали культовими та вже кілька років не здають трендових позицій!" - розповідає стилістка.

Дуже круте взуття на літо 2023, яке має бути у вашому гардеробі (фото)

Як носити таке взуття

Моделі взуття можуть більш закритими, а можуть зверху бути у вигляді двох смужок, як у традиційних в'єтнамках.

Головна умова - невеличкі тонкі підбори, які додадуть вашому образу стильності і завершеності.

Дуже круте взуття на літо 2023, яке має бути у вашому гардеробі (фото)Дуже круте взуття на літо 2023, яке має бути у вашому гардеробі (фото)

Чудово пасуватимуть під міді та максіспідниці, а також під вкорочені брюки.

У такому взутті ваші ніжки дихатимуть, тож обирайте вироби з натуральних матеріалів.

Смужки мають бути зручними, щоб в'єтнамки не натирали між пальцями.

Дуже круте взуття на літо 2023, яке має бути у вашому гардеробі (фото)Дуже круте взуття на літо 2023, яке має бути у вашому гардеробі (фото)

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko

Раніше ми писали про наймодніші шорти влітку 2023. Стилістка показала, як їх правильно носити.

Також читайте, що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити такий стиль взагалі.

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