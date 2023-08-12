Ходить в кроссовках каждый день - нельзя. И вот почему

Почему нельзя каждый день ходить в кроссовках

Дело в том, что некоторые люди покупают кроссовки для бега, а потом у них еще и просто гуляет по городу. Поскольку это спортивная обувь, при разработке модели в нее закладывали определенные функции. К примеру, кроссовки для бега имеют своеобразные амортизаторы, которые отлично подходят для стопы при больших нагрузках. Они улучшают эффективность тренировок.

Однако функция, улучшающая эффективность бега, не всегда может работать так же для ходьбы, поскольку там уже идет совершенно другая нагрузка.

Для прогулок должна быть отдельная модель обуви. Обычно у такой больше подушечек в целом и особенно в пятке.

"Хотя во время ходьбы ощущается меньшее влияние, чем во время бега, ваша нога дольше стоит на земле, поэтому подушка помогает компенсировать это влияние", - говорит ортопед Эмили Спличал.

Во время ходьбы движения ноги похожи на "кресло-качалку". Вес человека перекатывается от пятки через подошву стопы и аж до пальца. Это означает, что следует выбирать для ходьбы гибкую обувь, обеспечивающую перекатывание стопы и имеет полную амортизацию для пятки.

Какими травмами это чревато

"Ходьба в кроссовках для бега, часто имеет меньшую подушку, может привести к ударным травмам, таким как подошвенный фасциит, стрессовые переломы и ахилловый тендинит", - говорит Спличаль.

Конечно, ходьба и бег относительно похожи, поэтому некоторые беговые кроссовки могут подойти для ходьбы, если есть соответствующая опора и комфортная посадка.

Но следует избегать кроссовок, предназначенных для совершенно других тренировок, например, для олимпийской тяжелой атлетики, у которых есть жесткая плоская подошва для дополнительной стабильности во время сверхтяжелых подъемов.

Выбор правильной обуви может предотвратить дискомфорт и травмы и побуждать вас вести активный образ жизни. Итак, когда вы ищете идеальную обувь для ходьбы, выбирайте модели с подушечками и прочной опорой стопы.