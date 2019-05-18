Не может ходить: жуткие детали ДТП в Киеве с ветераном АТО и его дочкой

В ДТП в Киеве пострадала четырехлетняя девочка и ее 27-летний отец, ветеран АТО. Водитель Renault въехал в отбойник, а затем его отбросило на пешеходный переход, который в это время пересекали отец с дочерью. Об этом сообщает "Эспрессо".

Сейчас оба пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Мужчина не сможет ходить в ближайшие четыре месяца, - прогнозируют медики.

В ДТП в Киеве пострадал ветеран АТО и его дочь (фото: facebook.com/KyivOperativ)

ДТП прозошло на бульваре Дружбы Народов в четверг, 16 мая.

По словам очевидцев, водитель Renault сильно не пострадал, но не он стал инициатором помощи пострадавшим. Скорую на место ДТП вызвали случайные прохожие.

В ДТП в Киеве пострадал ветеран АТО и его дочь (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что под Херсоном 30-летний водитель автомобиля "Део Ланос Пикап" сбил насмерть 15-летнего парня и его 8-летнюю сестру, когда они ехали на скутере.

Напомним, что в Кривом Роге маршрутка въехала в толпу людей остановке. В этом инциденте пострадали люди.

Также мы сообщали, что украинка погибла на Мальдивах под колесами автобуса, водитель которого уснул. 31-летняя женщина скончалась на месте ДТП.