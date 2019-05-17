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В Кривом Роге маршрутка въехала в остановку, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    17.05.2019 - 17:23
В Кривом Роге маршрутка въехала в остановку, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

По предварительной информации, пострадали два человека

В Кривом Роге (Днепропетровская область) маршрутное такси въехало в толпу людей на остановке, в результате чего, по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый Криворожский".

 Фото: маршрутка въехала в остановку

Указано, что дорожно-транспортное происшествие произошло на остановке "Микрорайон Юбилейный". Также известно, что есть второй участник ДТП - автомобиль Geely.

Кроме того, по данным местного издания "Первый городской", в ДТП пострадали как минимум двое человек.

Напомним, в декабре 2018 года в Мариуполе (Донецкая область) водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку "Драмтеатр", где находились люди. В результате пострадали по меньшей мере три человека, среди которых ребенок.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре прошлого года возле Харькова водитель иномарки въехал в остановку общественного транспорта, в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

Кроме того, в сентябре 2018-го в Оболонском районе Киева возле станции метро "Минская" водитель такси въехал на автобусную остановку, где в тот момент находились люди. Водитель сбил трех человек - двух женщин и мужчину, которого прижало к киоску. Пострадавших женщин госпитализировали. Мужчина ехать в больницу отказался.

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