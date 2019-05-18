Под Херсоном водитель насмерть сбил детей на скутере: все подробности

Под Херсоном водитель сбил насмерть двух детей на скутере (иллюстративное фото: pixabay.com)

Водитель сбил на трассе брата и сестру

Под Херсоном 30-летний водитель автомобиля "Део Ланос Пикап" сбил насмерть 15-летнего парня и его 8-летнюю сестру, когда они на скутере совершали левый поворот на перекрестке в сторону села. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

ДТП произошло около 15:20 на автодороге Новая Каховка - Скадовск вблизи села Плодовое. В результате столкновения дети от полученных травм скончались на месте.

Под Херсоном водитель сбил насмерть двух детей на скутере (фото: hr.npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Под Херсоном водитель сбил насмерть двух детей на скутере (фото: hr.npu.gov.ua)

Водитель автомобиля задержан. Эксперты будут проводить экспертизу для установления причины ДТП. Статья, по которой открыто уголовное производство, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Под Херсоном водитель сбил насмерть двух детей на скутере (фото: hr.npu.gov.ua)

Напомним, что В Кривом Роге маршрутка въехала в толпу людей остановке. В этом инциденте пострадали люди.

Ранее сообщалось о том, что украинка погибла на Мальдивах под колесами автобуса, водитель которого уснул. 31-летняя женщина скончалась на месте ДТП.

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