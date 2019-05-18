Не може ходити: моторошні деталі ДТП в Києві з ветераном АТО і його донькою

У ДТП в Києві постраждала чотирирічна дівчинка і її 27-річний батько, ветеран АТО. Водій Renault в'їхав у відбійник, а потім його відкинуло на пішохідний перехід, який у цей час перетинали батько з дочкою. Про це повідомляє "Еспрессо".

Зараз обидва постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані. Чоловік не зможе ходити в найближчі чотири місяці, - прогнозують медики.

У ДТП в Києві постраждав ветеран АТО і його дочка (фото: facebook.com/KyivOperativ)

ДТП відбулось на бульварі Дружби Народів у четвер, 16 травня.

За словами очевидців, водій Renault сильно не постраждав, але не він став ініціатором допомоги постраждалим. Швидку викликали на місце ДТП випадкові перехожі.

У ДТП в Києві постраждав ветеран АТО і його дочка (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що під Херсоном 30-річний водій автомобіля "Део Ланос Пікап" збив на смерть 15-річного хлопця та його 8-річну сестру, коли вони їхали на скутері.

Нагадаємо, що в Кривому Розі маршрутка в'їхала у натовп людей на зупинці. У цьому інциденті постраждали люди.

Також ми повідомляли, що українка загинула на Мальдівах під колесами автобуса, водій якого заснув. 31-річна жінка померла на місці ДТП.