В ход пойдет Арчи: Меган Маркл будет бороться с недоброжелателями

Сын герцогов Сассекских сможет оказать важное влияние на дальнейшую жизнь родителей
Предстоящий тур принца Гарри и Меган Маркл в Африке, который начнется уже в этот понедельник, станет их попыткой преодолеть плохую рекламу. Такие предположения строят эксперты, передает Fox News.
Британский королевский эксперт Кэтти Никол сказала Vanity Fair в пятницу, что 10-дневная поездка станет для герцогов очень значимой. Кроме того, они покажут своего пятимесячного сына Арчи, который еще официально не был замечен на публике.
"Ожидания будут высоки, как только они туда доберутся. Их тур прошлой осенью в Австралию, Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу был воодушевляющим успехом, но быстро прошел всего через несколько месяцев после их свадьбы.
"Они были встречены с распростертыми объятиями и любые разговоры о республиканстве, казалось, исчезли в тот момент, когда они приземлились в Сиднее", - продолжила эксперт.
Тем не менее, в этом году королевский тур отличается и проходит с большими ожиданиями от пары, поскольку в этот раз их поездка происходит не только после драмы с частным самолетом, но и после того, что было воспринято как семейное пренебрежение, когда герцоги Сассекские решили не навещать королеву в Балморале.
К тому же, пара наняла американскую PR-фирму, чтобы помочь с контролем ущерба, и источники говорят, что они надеются, что предстоящая поездка поможет переломить ситуацию.
Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty, сказала, что Арчи будет играть решающую роль в обеспечении успеха этого тура.
“Люди захотят увидеть малыша Арчи, который может быть ключевым игроком в этом”, - сказал Сьюард. Я думаю, что если они хоть мельком увидят Арчи, это может все изменить для Сассекских.
Сьюард продолжил: "Я думаю, что часть проблемы заключается в том, что они пытаются делать все по-своему, когда то, что от них ожидают, является их долгом. Они очень хорошо поработали в Австралии, Новой Зеландии и Тихоокеанском регионе, и теперь у них есть еще один шанс показать, что они могут быть великими послами для королевы и страны".
Напомним, что королева Елизавета II не разрешила поселиться принцу Гарри и Меган Маркл вместе с собой в Виндзорском замке.