В хід піде Арчі: Меган Маркл буде боротися з недоброзичливцями

Син герцогів Сассекських зможе надати важливий вплив на подальше життя батьків
Майбутній тур принца Гаррі і Меган Маркл в Африці, який розпочнеться вже в цей понеділок, стане їх спробою подолати погану рекламу. Такі висновки роблять експерти, передає Fox News.
Британський королівський експерт Кетті Нікол сказала Vanity Fair в п'ятницю, що 10-денна поїздка стане для герцогів дуже значимою. Крім того, вони покажуть свого п'ятимісячного сина Арчі, який ще офіційно не був помічений на публіці.
"Очікування високі, як тільки вони туди доберуться. Їх тур минулої осені в Австралію, Нову Зеландію, Фіджі і острови Тонга був надихаючим успіхом, але швидко пройшов всього через кілька місяців після їхнього весілля.
"Вони були зустрінуті з розпростертими обіймами і будь-які розмови про республиканство, здавалося, зникли в той момент, коли вони приземлилися в Сіднеї", - продовжила експерт.
Тим не менш, у цьому році королівський тур відрізняється і проходить з великими очікуваннями від пари, оскільки в цей раз їх поїздка відбувається не тільки після драми з приватним літаком, але і після того, що було сприйнято як сімейна зневага, коли герцоги Сассекські вирішили не відвідувати королеву в Балморалі.
До того ж, пара найняла американську PR-фірму, щоб допомогти з контролем збитків, та джерела кажуть, що вони сподіваються, що майбутня поїздка допоможе переламати ситуацію.
Інгрід Сьюард, головний редактор журналу Majesty, сказала, що Арчі буде відігравати вирішальну роль у забезпеченні успіху цього туру.
"Люди захочуть побачити малюка Арчі, який може бути ключовим гравцем у цьому", - сказав Сьюард. Я думаю, що якщо вони хоч мигцем побачать Арчі, це може змінити все для Сассекських.
Сьюард продовжив: "Я думаю, що частина проблеми полягає в тому, що вони намагаються робити все по-своєму, коли те, що від них очікують, є їх обов'язком. Вони дуже добре попрацювали в Австралії, Новій Зеландії та Тихоокеанському регіоні, і тепер у них є ще один шанс показати, що вони можуть бути великими послами для королеви і країни".
Нагадаємо, що королева Єлизавета II не дозволила оселитися принцу Гаррі і Меган Маркл разом з собою у Віндзорському замку.