"Хочу танк від Байдена". Українські військові поділилися бажаннями на Різдво (фото)

Попри повномасштабну війну українці відзначають Різдво Христове разом з усім світом. А військові, як і всі інші люди, мають власні бажання, які вони загадали у цей світлий день.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Guardian ділиться, що саме загадали військові ЗСУ на Різдво Христове.
Журналісти приїхали до українських військових під Бахмут у період різдвяних свят. Виснажені бійці поділилися з ними своїми бажаннями на Різдво.
Для того, аби зафіксувати це, журналісти попросили захисників написати свої бажання в блокноті анонімно. Ось, чого військові хочуть найбільше:
Скриншот
Водночас військові кажуть, що святкуватимуть Різдво по-справжньому після завершення війни, коли повернуться додому.
Раніше ми ділилися чутливим фотопроєктом військового, який нагадав про тих, хто святкує Різдво в окопах.
А ще Аліна Михайлова розповіла, як вони із загиблим Да Вінчі проводили зимові свята.