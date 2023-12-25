"Хочу танк от Байдена". Украинские военные поделились желаниями на Рождество (фото)

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы отмечают Рождество Христово вместе со всем миром. А у военных, как и у всех других людей, есть свои желания, которые они загадали в этот светлый день.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian делится, что именно загадали военные ВСУ на Рождество Христово.
Журналисты приехали к украинским военным под Бахмут в период рождественских праздников. Уставшие бойцы поделились с ними своими желаниями на Рождество.
Для того чтобы зафиксировать это, журналисты попросили защитников написать свои желания в блокноте анонимно. Вот, чего военные хотят больше всего:
Скриншот
В то же время военные говорят, что праздновать Рождество по-настоящему будут только после завершения войны, когда вернутся домой.
Раньше мы делились чувствительным фотопроектом военного, который напомнил о празднующих Рождество в окопах.
А еще Алина Михайлова рассказала, как они с погибшим Да Винчи проводили зимние праздники.