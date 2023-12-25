"Хочу танк от Байдена". Украинские военные поделились желаниями на Рождество (фото)

Журналисты приехали к украинским военным под Бахмут в период рождественских праздников. Уставшие бойцы поделились с ними своими желаниями на Рождество.

Для того чтобы зафиксировать это, журналисты попросили защитников написать свои желания в блокноте анонимно. Вот, чего военные хотят больше всего:

"Хочу танк Абрамс от Байдена и победы".

"Чтобы кончилась война и мы не проиграли".

"Хочу домой в Луганскую область".

"Хочу, чтобы кончилась война. Хочу домой к семье".

"Желаю, чтобы в следующем году у бойцов, которые уже второй год на войне, была возможность отдохнуть со своими близкими".

"На Рождество желаю мира и здоровья, потому что только эти две вещи самые главные в мире. Цените то, что имеете, и верьте в лучшее. Пусть Бог благословит вас и вашу семью".

"Самой скорой победы. Возвращения всех украинских детей. Мира и процветания".

"Скорой победы. Счастливого будущего Украине и нашим детям. Здоровья людям и странам, которые помогают Украине и переживают за ее судьбу".

Скриншот

В то же время военные говорят, что праздновать Рождество по-настоящему будут только после завершения войны, когда вернутся домой.