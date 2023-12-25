"Хочу танк від Байдена". Українські військові поділилися бажаннями на Різдво (фото)
Попри повномасштабну війну українці відзначають Різдво Христове разом з усім світом. А військові, як і всі інші люди, мають власні бажання, які вони загадали у цей світлий день.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Guardian ділиться, що саме загадали військові ЗСУ на Різдво Христове.
Журналісти приїхали до українських військових під Бахмут у період різдвяних свят. Виснажені бійці поділилися з ними своїми бажаннями на Різдво.
Для того, аби зафіксувати це, журналісти попросили захисників написати свої бажання в блокноті анонімно. Ось, чого військові хочуть найбільше:
- "Хочу танк Абрамс від Байдена й перемоги".
- "Щоб скінчилась війна й ми не програли".
- "Хочу додому в Луганську область".
- "Хочу, щоб закінчилась війна. Хочу додому до сім'ї".
- "Бажаю, щоб наступного року бійці, які вже другий рік на війні, мали можливість відпочити зі своїми близькими".
- "На Різдво бажаю миру та здоров'я, бо тільки ці дві речі найголовніші у світі. Цінуйте те, що маєте, та вірте у краще. Нехай Бог благословить вас і вашу сім'ю".
- "Найскорішої перемоги. Повернення всіх українських дітей. Миру та процвітання".
- "Швидкої перемоги. Щасливого майбутнього Україні та нашим дітям. Здоров'я людям і країнам, які допомагають Україні та переживають за її долю".
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Водночас військові кажуть, що святкуватимуть Різдво по-справжньому після завершення війни, коли повернуться додому.
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