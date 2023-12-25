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"Хочу танк від Байдена". Українські військові поділилися бажаннями на Різдво (фото)

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 11:07
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"Хочу танк від Байдена". Українські військові поділилися бажаннями на Різдво (фото) Побажання військових на Різдво 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Попри повномасштабну війну українці відзначають Різдво Христове разом з усім світом. А військові, як і всі інші люди, мають власні бажання, які вони загадали у цей світлий день.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Guardian ділиться, що саме загадали військові ЗСУ на Різдво Христове.

Журналісти приїхали до українських військових під Бахмут у період різдвяних свят. Виснажені бійці поділилися з ними своїми бажаннями на Різдво.

Для того, аби зафіксувати це, журналісти попросили захисників написати свої бажання в блокноті анонімно. Ось, чого військові хочуть найбільше:

  • "Хочу танк Абрамс від Байдена й перемоги".
  • "Щоб скінчилась війна й ми не програли".
  • "Хочу додому в Луганську область".
  • "Хочу, щоб закінчилась війна. Хочу додому до сім'ї".
  • "Бажаю, щоб наступного року бійці, які вже другий рік на війні, мали можливість відпочити зі своїми близькими".
  • "На Різдво бажаю миру та здоров'я, бо тільки ці дві речі найголовніші у світі. Цінуйте те, що маєте, та вірте у краще. Нехай Бог благословить вас і вашу сім'ю".
  • "Найскорішої перемоги. Повернення всіх українських дітей. Миру та процвітання".
  • "Швидкої перемоги. Щасливого майбутнього Україні та нашим дітям. Здоров'я людям і країнам, які допомагають Україні та переживають за її долю".

&quot;Хочу танк від Байдена&quot;. Українські військові поділилися бажаннями на Різдво (фото)

Скриншот

Водночас військові кажуть, що святкуватимуть Різдво по-справжньому після завершення війни, коли повернуться додому.

Раніше ми ділилися чутливим фотопроєктом військового, який нагадав про тих, хто святкує Різдво в окопах.

А ще Аліна Михайлова розповіла, як вони із загиблим Да Вінчі проводили зимові свята.

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Різдво Війна в Україні