"Хочу танк від Байдена". Українські військові поділилися бажаннями на Різдво (фото)

Попри повномасштабну війну українці відзначають Різдво Христове разом з усім світом. А військові, як і всі інші люди, мають власні бажання, які вони загадали у цей світлий день.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Guardian ділиться, що саме загадали військові ЗСУ на Різдво Христове.

Журналісти приїхали до українських військових під Бахмут у період різдвяних свят. Виснажені бійці поділилися з ними своїми бажаннями на Різдво.

Для того, аби зафіксувати це, журналісти попросили захисників написати свої бажання в блокноті анонімно. Ось, чого військові хочуть найбільше:

"Хочу танк Абрамс від Байдена й перемоги".

"Щоб скінчилась війна й ми не програли".

"Хочу додому в Луганську область".

"Хочу, щоб закінчилась війна. Хочу додому до сім'ї".

"Бажаю, щоб наступного року бійці, які вже другий рік на війні, мали можливість відпочити зі своїми близькими".

"На Різдво бажаю миру та здоров'я, бо тільки ці дві речі найголовніші у світі. Цінуйте те, що маєте, та вірте у краще. Нехай Бог благословить вас і вашу сім'ю".

"Найскорішої перемоги. Повернення всіх українських дітей. Миру та процвітання".

"Швидкої перемоги. Щасливого майбутнього Україні та нашим дітям. Здоров'я людям і країнам, які допомагають Україні та переживають за її долю".

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Водночас військові кажуть, що святкуватимуть Різдво по-справжньому після завершення війни, коли повернуться додому.