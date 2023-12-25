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"Хочу танк от Байдена". Украинские военные поделились желаниями на Рождество (фото)

Украина, Понедельник 25 декабря 2023 11:07
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"Хочу танк от Байдена". Украинские военные поделились желаниями на Рождество (фото) Пожелания военных к Рождеству 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы отмечают Рождество Христово вместе со всем миром. А у военных, как и у всех других людей, есть свои желания, которые они загадали в этот светлый день.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian делится, что именно загадали военные ВСУ на Рождество Христово.

Журналисты приехали к украинским военным под Бахмут в период рождественских праздников. Уставшие бойцы поделились с ними своими желаниями на Рождество.

Для того чтобы зафиксировать это, журналисты попросили защитников написать свои желания в блокноте анонимно. Вот, чего военные хотят больше всего:

  • "Хочу танк Абрамс от Байдена и победы".
  • "Чтобы кончилась война и мы не проиграли".
  • "Хочу домой в Луганскую область".
  • "Хочу, чтобы кончилась война. Хочу домой к семье".
  • "Желаю, чтобы в следующем году у бойцов, которые уже второй год на войне, была возможность отдохнуть со своими близкими".
  • "На Рождество желаю мира и здоровья, потому что только эти две вещи самые главные в мире. Цените то, что имеете, и верьте в лучшее. Пусть Бог благословит вас и вашу семью".
  • "Самой скорой победы. Возвращения всех украинских детей. Мира и процветания".
  • "Скорой победы. Счастливого будущего Украине и нашим детям. Здоровья людям и странам, которые помогают Украине и переживают за ее судьбу".

&quot;Хочу танк от Байдена&quot;. Украинские военные поделились желаниями на Рождество (фото)

Скриншот

В то же время военные говорят, что праздновать Рождество по-настоящему будут только после завершения войны, когда вернутся домой.

Раньше мы делились чувствительным фотопроектом военного, который напомнил о празднующих Рождество в окопах.

А еще Алина Михайлова рассказала, как они с погибшим Да Винчи проводили зимние праздники.

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Рождество Война в Украине