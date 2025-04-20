Хочете кинути палити? Нарколог назвав простий спосіб, який реально працює

Залежність від нікотину аналогічна до залежності від алкоголю чи інших психоактивних речовин, однак її може бути простіше позбутися.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) сказав лікар-нарколог і психіатр Євген Скрипник.

Найбільший стимул кинути палити

За словами лікаря, страхітливі зображення наслідків тривалого паління не впливають на рішення людини, палити чи ні. Проте фінансова сторона питання відіграє значно більшу роль.

"Коли воно б'є по кишені, і коли людина не може купити собі щось, це дійсно ефективний метод боротьби. За кордоном цигарки коштують набагато дорожче, ніж в нас. І там палить менше людей", - зазначає він.

Тому якщо бажаєте кинути палити, але не виходить, порахуйте, скільки витрачаєте на цигарки на місяць та на рік. А тоді подумайте про те, що давно хочете придбати чи здійснити. Фактично кошти, за які ви купували сигарети, можна було б спрямувати на інші фінансові цілі.

Як кинути палити

Насамперед це потрібно робити різко та шукати інші джерела дофаміну чи розслаблення.

"Це робота, як з іншими залежностями. Насамперед ми повинні себе переключити на інші види діяльності. Якщо ви десь працюєте, працюйте більше. Якщо вам захотілось покурити, перемикайте увагу. Зробіть 20 відтискань, спілкуйтеся з близькими, тобто потрібно щось знайти, щоб буде більше вам приносити задоволення", - радить нарколог.

Також можна використовувати різні пластирі, які працюють методом заміщення нікотину в організмі.

"Також є медикаменти, які схвалені FDA. Бупропіон - препарат, який використовується для лікування нікотинової залежності", - розповідає фахівець.

Протягом перших двох тижнів після відмови від нікотину може розвинутися дратівливість, тривога, порушення сну, але це тимчасово. Наступним кроком - головне не спокуситися.

"Проходить два тижні, людина протрималася й думає, а чому б не спробувати одну чи пів цигарки. Це психологічна залежність, тому що для багатьох паління - це процес медитації", - розповідає Скрипник про процес відмови від нікотину.

Потяг до нікотину може посилюватися щомісяця, тому варто триматися й не зриватися. І тоді поступово організм відвикає від нікотину й більше не потребує його

"Коли менший стаж куріння, легше кидати. Чим більший стаж куріння, тим важче кидати. Тому що ми просто звикаємо до цього. Тому кидайте чим раніше, чим краще", - закликає фахівець.

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