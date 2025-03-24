Курити стане ще дорожче: чим замінити шкідливу звичку

В Україні відбудеться підвищення акцизів на тютюнові вироби . Тому ціни на сигарети будуть активно зростати. Щоб не витрачати ще більші кошти на шкідливу звичку, варто її позбутися або знайти альтернативу.

Які звички допоможуть позбутися куріння

Замінити куріння можна різними способами, серед них:

жувати гумку або льодяники без цукру - допомагають зменшити тягу до сигарет

- допомагають зменшити тягу до сигарет медитація та релаксація - стрес може бути основною причиною куріння, тому вправи на розслаблення допоможуть впоратися з ним

- стрес може бути основною причиною куріння, тому вправи на розслаблення допоможуть впоратися з ним фізична активність - заняття спортом або прогулянки можуть відвернути від бажання курити і підвищити настрій

- заняття спортом або прогулянки можуть відвернути від бажання курити і підвищити настрій заміна звички - знайди інші дії або ритуали, які можуть замінити момент куріння (наприклад, жувати моркву чи насіння, або обертати ручку в руках)

- знайди інші дії або ритуали, які можуть замінити момент куріння (наприклад, жувати моркву чи насіння, або обертати ручку в руках) пиття води - допомагає зменшити бажання палити, оскільки куріння часто асоціюється з сухістю в роті

- допомагає зменшити бажання палити, оскільки куріння часто асоціюється з сухістю в роті читання книжок або журналів - допомагає відволіктися і зайняти руки

Важливо не тільки замінити фізичну звичку, але й змінити ставлення до куріння, розуміючи, що ви робите це для свого здоров’я.

Що робити, якщо не вдається кинути курити

Кинути курити може кожен, незалежно від віку чи стажу куріння. Навіть якщо ви є затятим курцем, це не є перешкодою. Просто доведеться докласти трохи більше зусиль.

Насправді лише невеликий відсоток людей може кинути курити з першого разу - більшості людей потрібно декілька спроб. У цьому немає абсолютно нічого страшного, адже в процесі ви напрацьовуєте досвід, який допоможе при наступній спробі.

Тому, якщо ви кинули, але зірвалися, не засмучуйтеся та не розцінюйте це як невдачу. Потрібно пробувати знову, доки не досягнете результату.

Що станеться, коли ви кинете курити

Припинення куріння приносить користь на все життя, але спочатку це може бути важко. Нікотин, що міститься в тютюні, викликає звикання, тому без нього можуть виникнути неприємні симптоми абстиненції, такі як:

почуття депресії, тривоги, дратівливості, неспокою або голоду

поганий сон вночі

позиви до куріння

погане самопочуття

головні болі

Усі люди різні, тому немає гарантованого терміну появи симптомів відміни від куріння. Симптоми зазвичай досягають максимуму протягом перших кількох днів після останньої сигарети, а потім полегшуються протягом 2-4 тижнів.

Якщо ви зазвичай маєте кашель, викликаний курінням, то можете помітити, що він погіршиться на деякий час, коли ви кинете палити.

На скільки зростуть ціни на сигарети в Україні

Додамо, що Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Відбудеться поступове підвищення до 2028 року ставки акцизного податку з сигарет. Ставки будуть вимірюватись лише у євро.

Збільшення акцизів на сигарети з фільтром і без відбудеться на 23,4% - з 47 до 59 євро за 1000 штук. Тоді як у країнах ЄС цей показник перевищує 90 євро.

Приблизно у 2025 році пачка цигарок може коштуватиме 127,4 грн, тоді як у 2028 році вже майже 173,6 грн.