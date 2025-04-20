Хотите бросить курить? Нарколог назвал простой способ, который реально работает

Зависимость от никотина аналогична зависимости от алкоголя или других психоактивных веществ, однако от нее может быть проще избавиться.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) сказал врач-нарколог и психиатр Евгений Скрипник.

Самый большой стимул бросить курить

По словам врача, устрашающие изображения последствий длительного курения не влияют на решение человека, курить или нет. Однако финансовая сторона вопроса играет значительно большую роль.

"Когда оно бьет по карману, и когда человек не может купить себе что-то, это действительно эффективный метод борьбы. За границей сигареты стоят гораздо дороже, чем у нас. И там курит меньше людей", - отмечает он.

Поэтому если хотите бросить курить, но не получается, посчитайте, сколько тратите на сигареты в месяц и в год. А тогда подумайте, что давно хотите приобрести или осуществить. Фактически деньги, за которые вы покупали сигареты, можно было бы направить на другие финансовые цели.

Как бросить курить

Прежде всего это нужно делать резко и искать другие источники дофамина или расслабления.

"Это работа, как с другими зависимостями. Прежде всего мы должны себя переключить на другие виды деятельности. Если вы где-то работаете, работайте больше. Если вам захотелось покурить, переключайте внимание. Сделайте 20 отжиманий, общайтесь с близкими, то есть нужно что-то найти, чтобы будет больше вам приносить удовольствия", - советует нарколог.

Также можно использовать различные пластыри, которые работают методом замещения никотина в организме.

"Также есть медикаменты, которые одобрены FDA. Бупропион - препарат, который используется для лечения никотиновой зависимости", - рассказывает специалист.

В течение первых двух недель после отказа от никотина может развиться раздражительность, тревога, нарушение сна, но это временно. Следующим шагом - главное не соблазниться.

"Проходит две недели, человек продержался и думает, а почему бы не попробовать одну или пол сигареты. Это психологическая зависимость, потому что для многих курение - это процесс медитации", - рассказывает Скрипник о процессе отказа от никотина.

Тяга к никотину может усиливаться ежемесячно, поэтому стоит держаться и не срываться. И тогда постепенно организм отвыкает от никотина и больше не нуждается в нем

"Когда меньший стаж курения, легче бросать. Чем больше стаж курения, тем труднее бросать. Потому что мы просто привыкаем к этому. Поэтому бросайте чем раньше, тем лучше", - призывает специалист.

Вас также может заинтересовать: