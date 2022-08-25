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Хоче пришвидшити перемогу: 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для ЗСУ

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Четвер 25 серпня 2022 13:33
Хоче пришвидшити перемогу: 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для ЗСУ 10-річна українка продає смаколики, щоб допомогти ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На Буковині 10-річна дівчинка робить та продає власні смаколики, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Зокрема, війна безпосередньо зачепила родину дівчинки - її дідусь 5 місяців тому зник безвісти на фронті.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Щодня посеред площі дівчинка приносить свою випічку та продає.

"Беруть біля столу, пробують, кажуть, яке смачне і їм дуже подобається", - розповідає дівчинка.

За печиво просить донати для ЗСУ. Солодощі школярка робить вдома на кухні.

За словами дівчинки, рецепт її печива авторський. Вона додала, що ще місяць вона не знала навіть, як вмикається духова шафа.

"Я захотіла допомагати тому, що я не хочу, щоб війна була, я хочу, щоб вона швидше скінчилась і всі повернулися з війни, до себе додому, до своєї сім’ї", - каже дівчинка.

Хоче пришвидшити перемогу: 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для ЗСУХоче пришвидшити перемогу: 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для ЗСУ10-річна українка продає смаколики, щоб допомогти ЗСУ (скрін з відео)

Головною мрією дівчинки є те, щоб повернувся дідусь, який пішов воювати.

Те, що 54-річний Василь Рудей не чекаючи повістки пішов до військомату, для родини не стало несподіванкою. Все тому, що колись він був добровольцем в АТО.

Зазначається, що наприкінці березня чоловік зник безвісти в боях на тоді ще окупованій Київщині. Рідні вірять, що чоловік живий, бо здали тести ДНК і серед знайдених загиблих Василя нема.

За три тижні безперервної праці юна волонтерка вторгувала понад 9 тисяч. Дівчинка каже, що це тільки початок, адже її мета назбирати гроші на дрон.

Хоче пришвидшити перемогу: 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для ЗСУВасиль Рудей з донькою Іриною (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що у Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на скрипці збирала гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на кошти для армії.

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