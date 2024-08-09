"Хочемо, щоб син прославляв Україну": Олександр Хижняк став батьком

Український боксер Олександр Хижняк, який у фіналі олімпійського турніру у ваговій категорії до 80 кілограмів переміг казахстанського боксера Нурбека Оралбая, вперше зізнався, що став батьком. У спортсмена народився син.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це боксер розповів в інтерв'ю Діані Звягінцевій, ведучій спецпроекту "Коло спорту" - "Париж. Avenue Olympique".
Як виявилося, дружина боксера народила ще 7 місяців тому. Він дуже вдячний коханій за сина.
Хижняк та його дружина (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)
"Я вже став батьком, синочку 7 місяців. Я дуже дякую своїй дружині за це, дякую їй, що у нас є такий синочок, що вона, коли мене немає поряд, робить все для того, щоб у нього все було, щоб він відчував, що ми поряд з ним, що ми дуже його любимо, і я дуже за ним скучив", - розповів Хижняк.
Хижняк та його кохана (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)
Після повернення додому Хижняк планує весь час проводити з сином. Хлопчика назвали як і батька - Олександром. Боксер зізнався, що мріє, щоб син також став боксером.
"Плануємо, щоб він у майбутньому також займався боксом та прославляв нашу Україну", - зазначив чемпіон.
Дружина Хижняка (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)
Спортсмену на прізвисько "Полтавський танк" 29 років. 4 серпня Хижняк пробився у фінал Олімпійських ігор в боксі. У півфіналі він переміг кубинця Арлена Лопеса Кардону.
8 серпня Хижняк став олімпійським чемпіоном у боксі. Він став четвертим українцем, після Володимира Кличка, Василя Ломаченка та Олександра Усика, кому вдалося досягти такого успіху.
Свою кар'єру у спорті він почав понад 10 років тому. До національної команди України Хижняк у 2013 році. Окрім цього, він бився на рингу за напівпрофесіональну команду "Українські отамани".
На рахунку боксера чимало медалей. Він здобув звання чемпіона Європи та світу в середній вазі. Ба більше, він двічі виборював золоті медалі на Європейських іграх.
А на Олімпіаді в 2020 році Хижняк приніс Україні "срібло".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що каноїстки Лузан і Рибачок виграли "срібло" на ОІ.
Окрім цього, вже з'явився повний розклад змагань на Олімпійських іграх 9 серпня.