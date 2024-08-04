Українець Хижняк пробився у фінал Олімпійських ігор в боксі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

29-річний українець переміг із роздільним рішенням суддів. "Полтавському танку" віддали перевагу троє представників колегії, а латиноамериканцю – двоє.

Лопес Кардона був активнішим у дебюті бою. За підсумками першого раунду перевагу кубинському боксеру віддали четверо суддів. Хижняк поступово вирівняв ситуацію, тож після другого раунду скоротив відставання від опонента за очками.

У вирішальному же раунді Хижняк нарешті виглядав краще за дворазового олімпійського чемпіона. Як наслідок, увесь склад суддівської колегії віддав перевагу вітчизняному боксеру, що й дозволило йому відсвяткувати перемогу.

Прийдешній фінал проти казаха Нурбека Оралбая буде другим поспіль для Хижняка. На Іграх-2020 він програв нокаутом Еберту Консейсану з Бразилії. Протистоння з казахським боксером заплановане на 7 серпня.

Хто такий Олександр Хижняк

Уродженець Полтави, до лав національної команди України потрапив у 2013 році. Фактично паралельно розпочав виступи за напівпрофесіональну команду "Українські отамани".

За роки виступів в аматорах завоював чимало престижних нагород. У 2017-му став чемпіоном Європи та світу в середній вазі. На Європейських іграх двічі завоював "золото" – в середньому та напівважкому дивізіонах (2019, 2023). На Олімпіаді-2020 здобув срібну медаль.

Прізвисько – "Полтавський танк". Повний кавалер ордену "За заслуги", нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (2023).