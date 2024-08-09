Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 9 серпня
У черговий змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків світу розіграють понад три десятки комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Змагання 9 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024
Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок об 11:30 вийдуть на півфінал каное-двійок на дистанції 500 м, а фінал змагань запланований на 13:50. Юна Таїсія Онофрійчук позмагається за нагороди в художній гімнастиці.
Із 12-ї години розпочнуться поєдинки в боротьбі. Українка Ірина Коляденко в 1/8 фіналу вагової категорії до 62 кг зустрінеться з монгольською борчинею Орхон Пуревдорж. Натомість Олександр Хоцянівський в 1/8 фіналу позмагається з грузином Гено Петріашвілі (до 125 кг).
Закриватимуть вечір дебютанти – виконавці брейкінгу. З групового етапу виступи розпочнуть дві представниці України. Компанію Kate складе Stefani. Старт змагань призначений на 17:07.
Список медальних змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024
Веслування, бойові мистецтва та легка атлетика знову перебуватимуть у фокусі шанувальників спорту. Футбольний турнір серед чоловічих команд підійшов до фіналу між збірними Іспанії та Франції, а в жіночому хокеї на траві нідерландки зустрінуться з китаянками. Натомість у фіналі пляжного волейболу серед жінок Бразилія позмагається за "золото" з Канадою.
- марафонське плавання, 10 км, чоловіки, 08:30
- скелелазіння, болдерінг і важкість, чоловіки, 13:35
- веслування, каное-двійки, 500 м, жінки, 13:50
- веслування, каяк, 500 м, жіночі двійки, 14:10
- веслування, каяк, 500 м, чоловічі двійки, 14:30
- веслування, каное-одиночки, 1000 м, чоловіки, 14:50
- художня гімнастика, індивідуальне багатоборство, 15:30
- стрибки у воду, трамплін, 3 м, жінки, 16:00
- настільний теніс, команди, чоловіки, 16:00
- важка атлетика, до 89 кг, чоловіки, 16:00
- футбол, чоловіки, 19:00
- велоспорт, медісон, жінки, 19:09
- вільна боротьба, до 57 кг, чоловіки, 19:15
- вільна боротьба, до 86 кг, чоловіки, 19:15
- вільна боротьба, до 57 кг, жінки, 19:15
- легка атлетика, естафета 4x100 м, жінки, 20:30
- важка атлетика, до 71 кг, жінки, 20:30
- легка атлетика, штовхання ядра, жінки, 20:37
- велотрек, спринт, чоловіки, 20:38
- легка атлетика, естафета 4x100 м, чоловіки, 20:47
- легка атлетика, біг, 400 м, жінки, 21:00
- хокей на траві, жінки, 21:00
- легка атлетика, потрійний стрибок, чоловіки, 21:13
- легка атлетика, семиборство, 800 м, жінки, 21:25
- легка атлетика, біг, 10000 м, жінки, 21:57
- тхеквондо, до 67 кг, жінки, 22:19
- брейкінг, жінки, 22:29
- бокс, до 71 кг, чоловіки, 22:30
- тхеквондо, до 80 кг, чоловіки, 22:37
- легка атлетика, біг із бар'єрами, 400 м, чоловіки, 22:45
- бокс, до 50 кг, жінки, 22:47
- пляжний волейбол, жінки, 23:30
- бокс, до 92 кг, чоловіки, 23:34
- бокс, до 66 кг, жінки, 23:51
Де дивитися Олімпійські ігри 9 серпня
Офіційний транслятор Олімпіади-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 8 серпня на Олімпійських іграх-2024.
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