ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 9 серпня

Париж, П'ятниця 09 серпня 2024 07:45
UA EN RU
Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 9 серпня Фото: Ейфелева вежа стала одним зі символів Олімпіади-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У черговий змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків світу розіграють понад три десятки комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 9 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Рибачок об 11:30 вийдуть на півфінал каное-двійок на дистанції 500 м, а фінал змагань запланований на 13:50. Юна Таїсія Онофрійчук позмагається за нагороди в художній гімнастиці.

Із 12-ї години розпочнуться поєдинки в боротьбі. Українка Ірина Коляденко в 1/8 фіналу вагової категорії до 62 кг зустрінеться з монгольською борчинею Орхон Пуревдорж. Натомість Олександр Хоцянівський в 1/8 фіналу позмагається з грузином Гено Петріашвілі (до 125 кг).

Закриватимуть вечір дебютанти – виконавці брейкінгу. З групового етапу виступи розпочнуть дві представниці України. Компанію Kate складе Stefani. Старт змагань призначений на 17:07.

Список медальних змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024

Веслування, бойові мистецтва та легка атлетика знову перебуватимуть у фокусі шанувальників спорту. Футбольний турнір серед чоловічих команд підійшов до фіналу між збірними Іспанії та Франції, а в жіночому хокеї на траві нідерландки зустрінуться з китаянками. Натомість у фіналі пляжного волейболу серед жінок Бразилія позмагається за "золото" з Канадою.

  • марафонське плавання, 10 км, чоловіки, 08:30
  • скелелазіння, болдерінг і важкість, чоловіки, 13:35
  • веслування, каное-двійки, 500 м, жінки, 13:50
  • веслування, каяк, 500 м, жіночі двійки, 14:10
  • веслування, каяк, 500 м, чоловічі двійки, 14:30
  • веслування, каное-одиночки, 1000 м, чоловіки, 14:50
  • художня гімнастика, індивідуальне багатоборство, 15:30
  • стрибки у воду, трамплін, 3 м, жінки, 16:00
  • настільний теніс, команди, чоловіки, 16:00
  • важка атлетика, до 89 кг, чоловіки, 16:00
  • футбол, чоловіки, 19:00
  • велоспорт, медісон, жінки, 19:09
  • вільна боротьба, до 57 кг, чоловіки, 19:15
  • вільна боротьба, до 86 кг, чоловіки, 19:15
  • вільна боротьба, до 57 кг, жінки, 19:15
  • легка атлетика, естафета 4x100 м, жінки, 20:30
  • важка атлетика, до 71 кг, жінки, 20:30
  • легка атлетика, штовхання ядра, жінки, 20:37
  • велотрек, спринт, чоловіки, 20:38
  • легка атлетика, естафета 4x100 м, чоловіки, 20:47
  • легка атлетика, біг, 400 м, жінки, 21:00
  • хокей на траві, жінки, 21:00
  • легка атлетика, потрійний стрибок, чоловіки, 21:13
  • легка атлетика, семиборство, 800 м, жінки, 21:25
  • легка атлетика, біг, 10000 м, жінки, 21:57
  • тхеквондо, до 67 кг, жінки, 22:19
  • брейкінг, жінки, 22:29
  • бокс, до 71 кг, чоловіки, 22:30
  • тхеквондо, до 80 кг, чоловіки, 22:37
  • легка атлетика, біг із бар'єрами, 400 м, чоловіки, 22:45
  • бокс, до 50 кг, жінки, 22:47
  • пляжний волейбол, жінки, 23:30
  • бокс, до 92 кг, чоловіки, 23:34
  • бокс, до 66 кг, жінки, 23:51

    Де дивитися Олімпійські ігри 9 серпня

    Офіційний транслятор Олімпіади-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

    Список усіх змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.

    До слова, раніше підбили підсумки змагань 8 серпня на Олімпійських іграх-2024.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Олімпіада 2024
    Розклад змагань
    Розклад змагань
    Медальний залік України
    Медальний залік України
    Які види спорту представлені
    Які види спорту представлені
    Україна на Олімпіаді: історія перемог
    Україна на Олімпіаді: історія перемог