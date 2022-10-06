Хоче, щоб тато повернувся з полону: українка обстригла довге волосся, щоб допомогти ЗСУ

За її словами, раніше у новинах вона бачила, що дівчина її віку обрізала волосся та передала гроші на ЗСУ. Тому і вона вирішила підтримати такий флешмоб.

Українка обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ (facebook.com/evgeniynotevskiy)

Дівчинка каже, що у неї є особиста причина допомогти військовим, адже її батько зараз у полоні.

"Мій тато потрапив у полон 4 квітня 2022 року в місті Маріуполь, де виконував бойове завдання в складі 36-ї бригади морської піхоти. Хочу, щоб скоріше була перемога, щоб повернувся тато з полону", - розповіла дівчинка.

Українка обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ (facebook.com/evgeniynotevskiy)

Дарія каже, що волосся не підстригала з літа 2021 року, але не шкодує, що так зробила. Вона радіє, адже у такий спосіб може допомогти ЗСУ.

Також такий вчинок підтримала і мама Дарини Маргарита Ворона.

"Я дуже пишаюся своєю донькою. Це було її рішення і я не могла бути проти. Це наш маленький внесок у перемогу, але не останній", - зазначила жінка.

Дарія Ворона з мамою (facebook.com/evgeniynotevskiy)

Довжина обрізаного волосся - 50 сантиметрів, внесок дівчинки - п’ять тисяч гривень.

За словами організатора благодійного збору Євгена Нотевського, наразі це найбільша сума, яка передана на авто для військових. Також він додав, що Дарина сильна дівчинка, яка хоче пришвидшити перемогу України та повернути тата з полону.