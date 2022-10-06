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Хочет, чтобы папа вернулся из плена: украинка остригла длинные волосы, чтобы помочь ВСУ

Девочка остригла длинные волосы и помогла ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Десятилетняя Дарья Ворона из города Первомайск Николаевской области остригла свои волосы, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает Суспільне.

По ее словам, ранее в новостях она видела, что девушка ее возраста обрезала волосы и передала деньги на ВСУ. Потому и она решила поддержать такой флешмоб.

Украинка обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ (facebook.com/evgeniynotevskiy)

Девочка говорит, что у нее есть личная причина помочь военным, ведь ее отец сейчас в плену.

"Мой папа попал в плен 4 апреля 2022 года в городе Мариуполь, где выполнял боевое задание в составе 36-й бригады морской пехоты. Хочу, чтобы скорей была победа, чтобы вернулся папа из плена", - рассказала девочка.

Украинка обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ (facebook.com/evgeniynotevskiy)

Дарья говорит, что волосы не подстригали с лета 2021 года, но не жалеют, что так сделали. Она радуется, ведь таким образом может помочь ВСУ.

Также такой поступок поддержала и мама Дарьи Маргарита Ворона.

"Я очень горжусь своей дочерью. Это было ее решение, и я не могла быть против. Это наш маленький вклад в победу, но не последний", - отметила женщина.

Дарья Ворона с мамой (facebook.com/evgeniynotevskiy)

Длина обрезанных волос - 50 сантиметров, вклад девочки - пять тысяч гривен.

По словам организатора благотворительного сбора Евгения Нотевского, сейчас это самая большая сумма, которая переданная на автомобиль для военных. Также он добавил, что Дарья сильная девочка, которая хочет ускорить победу Украины и вернуть папу из плена.

Напомним, что 9-летняя украинка также обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ.

Также школьница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь своей армии и приблизить победу.

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