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Хоакін Фенікс і Руні Мара стануть батьками вдруге (фото)

Хоакін Фенікс і Руні Мара (фото: instagram.com/rooney.mara)
Автор: Іванна Пашкевич

Голлівудський актор Хоакін Фенікс та його кохана Руні Мара чекають на поповнення - у пари скоро народиться друга дитина.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Актори чекають на другу дитину

Свій цікавий стан знаменитість розсекретила на кінофестивалі в Берліні.

На світовій прем’єрі фільму "Кухня" Алонсо Руїспаласіоса, в якому вона зіграла головну роль, Руна з'явилася у витонченому чорному вбранні з відкритими плечима і широкою спідницею, яка починалася від грудей.

Мара явно продемонструвала, що вибір такого вбрання був невипадковим, коли схрестила руки біля живота, наслідуючи те, що зазвичай роблять вагітні жінки.

Зірка вирішила не коментувати свою вагітність перед журналістами, з огляду на те, що зміни в її фігурі явно говорили самі за себе.

Нагадаємо, для Руні та її коханого Хоакіна Фенікса це буде вже друга дитина.

Свого первістка Мара народила в серпні 2020 року. Хлопчика назвали Рівером - на честь його дядька, брата Хоакіна, який трагічно загинув у жовтні 1993 року.

Про своє особисте життя закохані воліють не розповідати. Лише раз акторка дозволила собі невеликий коментар про те, як змінило її материнство.

Хоакін Фенікс і Руні Мара (фото: instagram.com/rooney.mara)

Раніше ми розповідали, що українська ТБ-зірка вперше стала мамою і показала фото малюка.

Також ми писали, що Олександр та Катерина Усики похрестили донечку Марію.

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