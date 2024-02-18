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Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз (фото)

Хоакин Феникс и Руни Мара (фото: instagram.com/rooney.mara)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудский актер Хоакин Феникс и его возлюбленная Руни Мара ждут пополнения - у пары скоро родится второй ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Актеры ждут второго ребенка

Свое интересное положение знаменитость рассекретила на кинофестивале в Берлине.

На мировой премьере фильма "Кухня" Алонсо Руиспаласиоса, в котором она сыграла главную роль, Руна появилась в изящном черном наряде с открытыми плечами и широкой юбкой, которая начиналась от груди.

Мара явно продемонстрировала, что выбор такого наряда был неслучайным, когда скрестила руки возле живота, подражая тому, что обычно делают беременные женщины.

Звезда решила не комментировать свою беременность перед журналистами, учитывая то, что изменения в ее фигуре явно говорили сами за себя.

Напомним, для Руни и ее возлюбленного Хоакина Феникса это будет уже второй ребенок.

Своего первенца Мара родила в августе 2020 года. Мальчика назвали Ривером - в честь его дяди, брата Хоакина, который трагически погиб в октябре 1993 года.

О своей личной жизни влюбленные предпочитают не рассказывать. Лишь раз актриса позволила себе небольшой комментарий о том, как изменило ее материнство.

Хоакин Феникс и Руни Мара (фото: instagram.com/rooney.mara)

Раньше мы рассказывали, что украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша.

Также мы писали, что Александр и Екатерина Усики окрестили дочь Марию.

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