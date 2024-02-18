Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями во второй раз (фото)

Актеры ждут второго ребенка

Свое интересное положение знаменитость рассекретила на кинофестивале в Берлине.

На мировой премьере фильма "Кухня" Алонсо Руиспаласиоса, в котором она сыграла главную роль, Руна появилась в изящном черном наряде с открытыми плечами и широкой юбкой, которая начиналась от груди.

Мара явно продемонстрировала, что выбор такого наряда был неслучайным, когда скрестила руки возле живота, подражая тому, что обычно делают беременные женщины.

https://t.co/DwxED41b0A Rooney Mara путешествует его выдвижение двух лет с Joaquin Phoenix как его дебуты baby bump in black gown at La Cocina premiere в Берлинале Международный фильм Festival https://t.co/SKiP9LChXP — Dale @uktvnews100) February 18, 2024

Звезда решила не комментировать свою беременность перед журналистами, учитывая то, что изменения в ее фигуре явно говорили сами за себя.

Напомним, для Руни и ее возлюбленного Хоакина Феникса это будет уже второй ребенок.

Своего первенца Мара родила в августе 2020 года. Мальчика назвали Ривером - в честь его дяди, брата Хоакина, который трагически погиб в октябре 1993 года.

О своей личной жизни влюбленные предпочитают не рассказывать. Лишь раз актриса позволила себе небольшой комментарий о том, как изменило ее материнство.

Хоакин Феникс и Руни Мара (фото: instagram.com/rooney.mara)