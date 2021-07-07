У Хмельницькому під час зарядки згорів електромобіль: відео гасіння

Хмельницький 6 липня, близько 16-ї години, на парковці біля ТРЦ "Оазис" горів Nissan Leaf під час зарядки. #ELECTROPOLICE #NissanLeaf

У коментарях користувачі пишуть, що в автомобіля, мабуть, перегрілась батарея і відбулося загоряння.

На відео видно, що електромобіль вигорів майже вщент. Гасити його довелося декількома порошковими вогнегасниками.

Так, подія сталася, 6 липня. Що саме стало причиною займання - поки невідомо.

Раніше ми повідомляли, що під Черніговом на ходу спалахнуло авто. Люди змогли самостійно вибратися з авто перед тим, як воно виявилося повністю охоплене вогнем. Загасити полум'я вдалося не так швидко.

Також перед цим у Харкові біля вокзалу спалахнула і повністю згоріла маршрутка, а саму НП очевидці зняли на відео.