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В Хмельницком мужчина "под кайфом" включил конфорки и забыл зажечь газ: чем все закончилось

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Хмельницкий, Воскресенье 24 октября 2021 08:33
В Хмельницком мужчина "под кайфом" включил конфорки и забыл зажечь газ: чем все закончилось В Хмельницком мужчина чуть не поджег многоэтажку (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Хмельницком 57-летний мужчина включил в квартире газовые конфорки, а зажечь газ забыл. Жители дома услышали резкий запах и позвонили в экстренные службы.

Об этом сообщает Национальной полиции в Хмельницкой области.

Так, на место происшествия приехали и правоохранители, которые во время осмотра квартиры мужчины нашла психотропные вещества и более 7,5 граммов каннабиса. Сам мужчина был "под кайфом".

Как установили правоохранители, мужчину уже неоднократно судили за сбыт и хранение наркотиков. В частности, в прошлом году он лишь освободился из мест лишения свободы, где находился восемь лет.

Мужчине "светит" обвинительный акт в уголовном производстве по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств, без цели сбыта", который уже направили в суд.

Отмечается, что предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика.

Также мы писали, что под Киевом неадекват угрожал взорвать гранаты на детской площадке.

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