В Хмельницком мужчина "под кайфом" включил конфорки и забыл зажечь газ: чем все закончилось
В Хмельницком 57-летний мужчина включил в квартире газовые конфорки, а зажечь газ забыл. Жители дома услышали резкий запах и позвонили в экстренные службы.
Об этом сообщает Национальной полиции в Хмельницкой области.
Так, на место происшествия приехали и правоохранители, которые во время осмотра квартиры мужчины нашла психотропные вещества и более 7,5 граммов каннабиса. Сам мужчина был "под кайфом".
Как установили правоохранители, мужчину уже неоднократно судили за сбыт и хранение наркотиков. В частности, в прошлом году он лишь освободился из мест лишения свободы, где находился восемь лет.
Мужчине "светит" обвинительный акт в уголовном производстве по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств, без цели сбыта", который уже направили в суд.
Отмечается, что предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
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