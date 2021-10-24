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У Хмельницькому чоловік "під кайфом" увімкнув конфорки і забув запалити газ: чим усе закінчилось

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Хмельницький, Неділя 24 жовтня 2021 08:33
У Хмельницькому чоловік "під кайфом" увімкнув конфорки і забув запалити газ: чим усе закінчилось У Хмельницькому чоловік ледве не підпалив багатоповерхівку (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Хмельницькому 57-річний чоловік увімкнув у квартирі газові конфорки, а запалити газ забув. Мешканці будинку почули різкий запах та зателефонували до екстрених служб.

Про це повідомляє Національної поліції у Хмельницькій області.

Так, на місце події приїхали й правоохоронці, які під час огляду квартири чоловіка знайшла психотропні речовини й понад 7,5 грамів канабісу. Сам чоловік був "під кайфом".

Як встановили правоохоронці, чоловіка вже неодноразово судили за збут і зберігання наркотиків. Зокрема, минулого року він лише звільнився з місць позбавлення волі, де перебував вісім років.

Чоловікові "світить" обвинувальний акт у кримінальному провадженні за статтею "Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, без мети збуту", який вже скерували до суду.

Зазначається, що передбачено покарання у виді штрафу, виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки.

Також ми писали, що під Києвом неадекват погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику.

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