У Хмельницькому чоловік "під кайфом" увімкнув конфорки і забув запалити газ: чим усе закінчилось

У Хмельницькому 57-річний чоловік увімкнув у квартирі газові конфорки, а запалити газ забув. Мешканці будинку почули різкий запах та зателефонували до екстрених служб.

Про це повідомляє Національної поліції у Хмельницькій області.

Так, на місце події приїхали й правоохоронці, які під час огляду квартири чоловіка знайшла психотропні речовини й понад 7,5 грамів канабісу. Сам чоловік був "під кайфом".

Як встановили правоохоронці, чоловіка вже неодноразово судили за збут і зберігання наркотиків. Зокрема, минулого року він лише звільнився з місць позбавлення волі, де перебував вісім років.

Чоловікові "світить" обвинувальний акт у кримінальному провадженні за статтею "Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, без мети збуту", який вже скерували до суду.

Зазначається, що передбачено покарання у виді штрафу, виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.