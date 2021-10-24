У Хмельницькому чоловік "під кайфом" увімкнув конфорки і забув запалити газ: чим усе закінчилось
У Хмельницькому 57-річний чоловік увімкнув у квартирі газові конфорки, а запалити газ забув. Мешканці будинку почули різкий запах та зателефонували до екстрених служб.
Про це повідомляє Національної поліції у Хмельницькій області.
Так, на місце події приїхали й правоохоронці, які під час огляду квартири чоловіка знайшла психотропні речовини й понад 7,5 грамів канабісу. Сам чоловік був "під кайфом".
Як встановили правоохоронці, чоловіка вже неодноразово судили за збут і зберігання наркотиків. Зокрема, минулого року він лише звільнився з місць позбавлення волі, де перебував вісім років.
Чоловікові "світить" обвинувальний акт у кримінальному провадженні за статтею "Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, без мети збуту", який вже скерували до суду.
Зазначається, що передбачено покарання у виді штрафу, виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.
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