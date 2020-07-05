Под Хмельницким пенсионеры привязали собаку к машине и волочили по дороге

Собака (фото: РБК-Украина)

В Хмельницкой области пенсионеры решили проучить собаку и привязали ее к машине

Возле села Пеньки Староконстантиновского района Хмельницкой области пенсионеры издевались над псом. Они привязали его к машине и волокли по дороге, поскольку животное не поспевало за авто.

Таким образом пенсионеры хотели проучить собаку за то, что она кусалась и ела домашнюю птицу. Люди увидели, что "Лада" тащит на цепи собаку, они остановили автомобиль и вызвали полицию. Об этом сообщает местное издание "ХМ-ІНСАЙД".

Стало известно, что над домашним животным издевались двое местных мужчин 1958 и 1948 годов рождения. Когда их задержали, они начали уверять, что пес ехал с ними в машине, но по какой-то причине незаметно выпал из салона авто.

Пенсионеры под Хмельницким привязали собаку к машине и волокли по дороге (фото: xm-inside.com)

Зоозащитница Оксана Журба рассказала, что собака была очень напугана. При этом она не была агрессивной. Животное очень проголодалось и ело все, что ему предлагали.

Пенсионеры под Хмельницким привязали собаку к машине и волокли по дороге (фото: xm-inside.com)

Она также отметила, что у пса лапы были счесаны в кровь. Поэтому понадобилась помощь специалистов Староконстантиновской районной ветеринарной лечебницы.

В данное время собака временно находится в приюте. Она получает надлежащий уход и лечение.

Что касается обидчиков животного, то им угрожает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет за жестокое обращение с животными. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в самолете МАУ погибли 38 щенков в грузовом отсеке.

Ранее сообщалось о том, что ученым удалось разгадать формулу расчета возраста собак.

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Автор: Роман Мирончук