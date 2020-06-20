В самолете МАУ погибли 38 щенков в грузовом отсеке: вспыхнул громкий скандал

Щенок (фото: flickr.com)

На борту самолета рейсом Киев - Торонто обнаружили мертвыми десятки щенков

В самолете МАУ погибли 38 щенков французского бульдога, которых перевозили из Киева рейсом в Торонто. После этого украинской авиакомпании объявили о временном запрете на перевозки животных.

Инцидент подтверждает канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов (CFIA). Об этом передает CityNews Toronto.

Отмечается, что в субботу в международном аэропорту Торонто Пирсон приземлился груз - около 500 щенков. После прибытия выяснилось, что 38 собак погибли, и многие другие щенки страдали от обезвоживания, слабости или рвоты.

Кинолог Эбби Лоренцен, которая в аэропорту забирала кошку тем же рейсом, рассказала, что на задней части склада почувствовала ужасный запах. Она сфотографировала животных в мешках для мусора, сброшенных за пределы грузового здания. Женщина возмущается, что умерших животных вот так просто выбросили.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" выразила соболезнования в своем заявлении, добавив, что "работает с местными властями, чтобы определить, что произошло, и внести любые изменения, необходимые для предотвращения повторения такой ситуации".

Фото: скрин поста facebook.com/flyuia.worldwide

На странице в Facebook в МАУ заверили, что не знали о том, что щенки погибли во время полета. Через некоторое время соответствующий пост в сети был удален.

Также авиакомпания заявила, что перевозка породистых щенков "несет определенный просчитанный риск", и сами отправители сознательно подвергают животных опасности, "поскольку бизнес по разведению чистокровных собак и кошек является одним из наиболее конкурентоспособных и высокорентабельных".

В Службе спасения животных Just Paws высказали подозрения канадскому изданию, что собак везли для продажи на Kijiji "неэтичные брокеры".

Чиновники CFIA, которые несут ответственность за регулирование ввоза животных в Канаду, в настоящее время расследуют обстоятельства смерти собак.

Агентству по экспедированию грузов было отправлено электронное письмо, в котором было указано: "Информируем, что авиакомпания МАУ, начиная с 19.06 2020 года, временно ввела эмбарго на живых животных на самолетах B767 до дальнейшего уведомления". Это тот же тип самолета, который приземлился в Торонто, передает канадское издание National Post.

В сети тем временем появились кадры, как были погружены собаки в аэропорту "Борисполь" в Киеве перед отправкой рейса. Фото и видео опубликовала в Facebook пользователь Abby Lorenzen.

Видео: В Киеве 500 щенков в 300 клетках погружают в самолет

В Киеве в аэропорту "Борисполь" щенков в клетках погружают в самолет (Фото: facebook.com/bella.tinker2016)

Как пишет канадское CBC, в киевском аэропорту 500 щенков разместили в 300 клетках, в которых у многих животных не было возможности движения, а также с плохой циркуляцией воздуха.

Сами поддоны транспортировали в нижний отсек самолета, где обычно высокая температура.

Ранее сообщалось, что Украина возобновляет регулярные авиарейсы и рассказывалось, куда можно полететь.

Также мы писали о том, что в украинской авиакомпании назвали требования к пассажирам и причины для отмены рейса.

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Автор: Владимир Костырин