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Ученые наконец-то выяснили, сколько лет собакам: не один год к семи человеческим

STYLERЖивотные    03.07.2020 - 22:39
Ученые наконец-то выяснили, сколько лет собакам: не один год к семи человеческим
Ученые определили, как взрослеют собаки (фото: pixabay.com)

Ученые определили, что собаки растут, взрослеют и стареют непропорционально

Ученым наконец-то удалось разгадать формулу расчета возраста собак. Долгое время мы считали годы наших питомцев просто - один за семь. То есть, шестилетний пес ассоциировался с мужчиной средних лет. Но оказалось, что все это время мы ошибались.

Так, согласно данным нового исследования, опубликованных изданием Newsweek, формула возраста собак гораздо сложнее, чем год за семь.

Как оказалось, щенки взрослеют гораздо быстрее, чем собаки другого возраста. И к одному году возраст пса равняется уже 30-ти человеческим. Эти выводы ученым удалось сделать после исследования ДНК более сотни лабрадоров-ретриверов в возрасте от одного месяца до 16 лет.

Но это не значит, что к двум годам ваш любимец достигнет пенсионного возраста, ведь со временем старение замедляется.

К двум годам пес достигает уже более 40 лет, а к четырем - ему уже 54 года. Когда же собаке 14, она достигает солидных 70 лет.

"Мы точно можем сказать, что пропорция 1:7 не работает", - говорят авторы исследования.

Ученые наконец-то выяснили, сколько лет собакам: не один год к семи человеческим

Как стареют собаки (фото: newsweek.com)

Теперь ученые планируют повторить исследование, но сверить данные с другими породами.

Ранее ученые наконец-то выяснили, как рыбы заселяют пустые водоемы. Оказалось, что способ очень экстремальный.

Также мы сообщали, что в самолете МАУ погибли 38 щенков в грузовом отсеке после чего вспыхнул громкий скандал.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины собаки
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