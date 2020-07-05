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Під Хмельницьким пенсіонери прив'язали собаку до машини і волочили по дорозі

STYLERЖиття    05.07.2020 - 17:01
Під Хмельницьким пенсіонери прив'язали собаку до машини і волочили по дорозі
Собака (фото: РБК-Україна)

У Хмельницькій області пенсіонери вирішили провчити собаку і прив'язали її до маши

Біля села Пеньки Старокостянтинівського району Хмельницької області пенсіонери знущалися з пса. Вони прив'язали його до машини і волокли по дорозі, оскільки тварина не встигала за авто.

Таким чином пенсіонери хотіли провчити собаку за те, що вона кусалася і їла домашню птицю. Люди побачили, що "Лада" тягне на ланцюзі собаку, вони зупинили автомобіль і викликали поліцію. Про це повідомляє місцеве видання "ХМ-ІНСАЙД".

Стало відомо, що над домашнім улюбленцем знущалися двоє місцевих чоловіків 1958 і 1948 років народження. Коли їх затримали, вони почали запевняти, що пес їхав з ними в машині, але з якоїсь причини непомітно випав з салону авто.

Під Хмельницьким пенсіонери прив'язали собаку до машини і волочили по дорозі

Пенсіонери під Хмельницьким прив'язали собаку до машини і волокли по дорозі (фото: xm-inside.com)

Зоозахисниця Оксана Журба розповіла, що собака була дуже налякана. При цьому вона не була агресивною. Тварина дуже зголодніла і їла все, що їй пропонували.

Під Хмельницьким пенсіонери прив'язали собаку до машини і волочили по дорозі

Пенсіонери під Хмельницьким прив'язали собаку до машини і волокли по дорозі (фото: xm-inside.com)

Вона також зазначила, що у пса лапи були зчесані в кров. Тому знадобилася допомога фахівців Старокостянтинівської районної ветеринарної лікарні.

Зараз собака тимчасово перебуває в притулку. Вона отримує належний догляд і лікування.

Що стосується кривдників тварини, то їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років за жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, в літаку МАУ загинули 38 цуценят у вантажному відсіку.

Раніше повідомлялося про те, що вченим вдалося розгадати формулу розрахунку віку собак.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Хмельницкая областьживотные
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