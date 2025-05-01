"Хитрий план" провалився: як колишня Ламіна Ямала хотіла грошей, але залишилася біля розбитого корита

Як усе починалося

Після тріумфу Іспанії на Євро-2024, де Ямал став наймолодшим гравцем, який забив гол у турнірі, він публічно з'явився з Алекс Падільєю. Пара разом святкувала перемогу, а Паділья, одягнена в футболку збірної з ім'ям Ямала, позувала з ним на подіумі.

Ці моменти були зафіксовані на камеру та швидко розійшлися в мережі, підтверджуючи їхні стосунки.



Ламін Ямаль і Алекс Паділья (фото: instagram.com/aleexpadilla19)

Причини розриву

Однак ідилія тривала недовго. Незабаром після спільної поїздки до Греції в мережі з'явилося відео, на якому Паділья сидить на колінах іншого хлопця під час прямого ефіру. Це викликало хвилю критики та підозри у зраді. Хоча пізніше вона пояснила, що сиділа на стільці, це вже нікого не цікавило.

Масла в вогонь підлили ЗМІ. За твердженнями іспанських таблоїдів, Паділья була незадоволена тим, що всі активи Ямала зареєстровані на його матір, а зарплата надходить на її рахунок. Це нібито стало предметом суперечок між парою.

Старша на два роки дівчина нібито відкрито заявила, що "не розуміє сенсу таких обмежень", на що юний футболіст твердо відповів, що "так вирішила сім’я, і це не зміниться".

Подейкують, що Паділья почала надсилати футболістові гнівні повідомлення, після того, як він розірвав з нею стосунки і видалив усі фото з дівчиною зі своїх соцмереж і відписався від неї. Тому йому довелося навіть змінити номер телефону.



Ламін Ямаль (фото: Getty Images)

Наслідки для Падільї

Після розриву Алекс намагалася втримати хвилю популярності, граючи роль "обдуреної" дівчини футболіста. Та без Ламіна увага до неї згасла.

Деякі іспанські журналісти навіть пишуть, що зараз вона безуспішно намагається отримати участь у другорядних шоу і досі не соромиться згадувати ім’я Ямала у своїх постах.

Сам же Ламін після "романтичного" скандалу ще більше сфокусувався на кар’єрі. Боси "Барселони" відзначають його надзвичайну ментальну стійкість і доросле ставлення до життя.

У 17 років він уже став основним гравцем команди, і тепер - справжнім прикладом, як навіть юні зірки можуть вчасно вийти з токсичних стосунків.



Ламін Ямаль (фото: Getty Images)