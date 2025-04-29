Валерій Бондар і Даша Савіна замислилися про поповнення в родині: що відомо

Центральний захисник "Шахтаря" і збірної України Валерій Бондар, який щасливий у шлюбі з журналісткою Дашею Савіною, поділився думками про сімейне життя і плани на майбутнє.

Про це Бондар розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналіста про секрет сімейного щастя Бондар відповів просто.

"Насправді ніякого секрету немає. Просто ми любимо один одного і, перш за все, намагаємося бути хорошими людьми", - зізнався футболіст.

Також спортсмен прокоментував запитання про поповнення в родині під час війни.

"Так, насправді думаємо, але нічого заздалегідь не хочу говорити", - зазначив Валерій Бондар.

До слова, у молодої сім'ї вже є свої традиції.

"Сімейна традиція, якщо так можна сказати, - збираємося сім'єю раз на місяць. До нас приїжджають батьки і ми сидимо, проговорюємо щось, розповідаємо якісь історії. Святкуємо, якщо є якесь свято", - розповів він.



Валерій Бондар і Даша Савіна (фото: instagram.com/valeriybondar_44)

Історія кохання Валерія Бондаря і Даші Савіної

В юності Даша зустрічалася з футболістом "Динамо" Владиславом Супрягою. Їхні стосунки тривали чотири роки, але, за словами дівчини, з часом вони перестали розвиватися і пара розійшлася.

Незабаром після розриву журналістка познайомилася з Валерієм Бондарем, захисником "Шахтаря", якого згодом назвала своїм справжнім коханням. Їхні стосунки викликали резонанс: футбольна спільнота розкритикувала пару після першого спільного фото в Instagram. Особливо обурилися гравці "Дніпра-1", де на той час виступав Супряга.

У соцмережах на адресу Савіної сипалися образи. Однак пара зуміла вистояти проти звинувачень хейтерів.

Незабаром вони почали жити разом, а влітку 2020 року одружилися.



Валерій Бондар і Даша Савіна (фото: instagram.com/valeriybondar_44)

Що відомо про Валерія Бондаря

Майбутній футболіст народився 1999 року в Харкові.

Бондар представляв Україну на юнацькому та молодіжному рівні. У складі молодіжної збірної України він брав участь на чемпіонаті світу 2019 і був її капітаном. На цьому турнірі футболіст узяв участь у всіх семи матчах. Збірна України стала чемпіоном світу, вигравши цей турнір.

Дебют у національній збірній України відбувся 11 листопада 2020 року.



Валерій Бондар із дружиною (фото: instagram.com/valeriybondar_44)

Що відомо про Дашу Савіну

Савіна поєднує кар'єру журналістки та моделі.