Валерій Бондар і Даша Савіна замислилися про поповнення в родині: що відомо
Центральний захисник "Шахтаря" і збірної України Валерій Бондар, який щасливий у шлюбі з журналісткою Дашею Савіною, поділився думками про сімейне життя і плани на майбутнє.
Про це Бондар розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
На запитання журналіста про секрет сімейного щастя Бондар відповів просто.
"Насправді ніякого секрету немає. Просто ми любимо один одного і, перш за все, намагаємося бути хорошими людьми", - зізнався футболіст.
Також спортсмен прокоментував запитання про поповнення в родині під час війни.
"Так, насправді думаємо, але нічого заздалегідь не хочу говорити", - зазначив Валерій Бондар.
До слова, у молодої сім'ї вже є свої традиції.
"Сімейна традиція, якщо так можна сказати, - збираємося сім'єю раз на місяць. До нас приїжджають батьки і ми сидимо, проговорюємо щось, розповідаємо якісь історії. Святкуємо, якщо є якесь свято", - розповів він.
Валерій Бондар і Даша Савіна (фото: instagram.com/valeriybondar_44)
Історія кохання Валерія Бондаря і Даші Савіної
В юності Даша зустрічалася з футболістом "Динамо" Владиславом Супрягою. Їхні стосунки тривали чотири роки, але, за словами дівчини, з часом вони перестали розвиватися і пара розійшлася.
Незабаром після розриву журналістка познайомилася з Валерієм Бондарем, захисником "Шахтаря", якого згодом назвала своїм справжнім коханням. Їхні стосунки викликали резонанс: футбольна спільнота розкритикувала пару після першого спільного фото в Instagram. Особливо обурилися гравці "Дніпра-1", де на той час виступав Супряга.
У соцмережах на адресу Савіної сипалися образи. Однак пара зуміла вистояти проти звинувачень хейтерів.
Незабаром вони почали жити разом, а влітку 2020 року одружилися.
Валерій Бондар і Даша Савіна (фото: instagram.com/valeriybondar_44)
Що відомо про Валерія Бондаря
Майбутній футболіст народився 1999 року в Харкові.
Бондар представляв Україну на юнацькому та молодіжному рівні. У складі молодіжної збірної України він брав участь на чемпіонаті світу 2019 і був її капітаном. На цьому турнірі футболіст узяв участь у всіх семи матчах. Збірна України стала чемпіоном світу, вигравши цей турнір.
Дебют у національній збірній України відбувся 11 листопада 2020 року.
Валерій Бондар із дружиною (фото: instagram.com/valeriybondar_44)
Що відомо про Дашу Савіну
Савіна поєднує кар'єру журналістки та моделі.
Була ведучою програми "Футбольний формат", працювала в "Металісті 1925", була співведучою Євро-2020 на телеканалі "Футбол", також працювала на поєдинках УПЛ. Після 2022 року працює з "Шахтарем".
Даша Савіна (фото: instagram.com/valeriybondar_44)
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