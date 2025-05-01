"Хитрый план" провалился: как бывшая Ламина Ямала хотела денег, но осталась у разбитого корыта

Как все начиналось

После триумфа Испании на Евро-2024, где Ямал стал самым молодым игроком, забившим гол в турнире, он публично появился с Алекс Падильей. Пара вместе праздновала победу, а Падилья, одетая в футболку сборной с именем Ямала, позировала с ним на подиуме.

Эти моменты были зафиксированы на камеру и быстро разошлись в сети, подтверждая их отношения.



Ламин Ямаль и Алекс Падилья (фото: instagram.com/aleexpadilla19)

Причины разрыва

Однако идиллия длилась недолго. Вскоре после совместной поездки в Грецию в сети появилось видео, на котором Падилья сидит на коленях другого парня во время прямого эфира. Это вызвало волну критики и подозрения в измене. Хотя позже она объяснила, что сидела на стуле, это уже никого не интересовало.



Алекс Падилья (фото: instagram.com/aleexpadilla19)

Масла в огонь подлили СМИ. По утверждениям испанских таблоидов, Падилья была недовольна тем, что все активы Ямала зарегистрированы на его мать, а зарплата поступает на ее счет. Это якобы стало предметом споров между парой.

Старшая на два года девушка якобы открыто заявила, что "не понимает смысла таких ограничений", на что юный футболист твердо ответил, что "так решила семья, и это не изменится".

Поговаривают, что Падилья начала присылать футболисту гневные сообщения, после того, как он разорвал с ней отношения и удалил все фото с девушкой из своих соцсетей и отписался от нее. Поэтому ему пришлось даже сменить номер телефона.



Алекс Падилья (фото: instagram.com/aleexpadilla19)

Последствия для Падильи

После разрыва Алекс пыталась удержать волну популярности, играя роль "обманутой" девушки футболиста. Но без Ламина внимание к ней угасло.

Некоторые испанские журналисты даже пишут, что сейчас она безуспешно пытается получить участие во второстепенных шоу и до сих пор не стесняется упоминать имя Ямала в своих постах.

Сам же Ламин после "романтического" скандала еще больше сфокусировался на карьере. Боссы "Барселоны" отмечают его чрезвычайную ментальную устойчивость и взрослое отношение к жизни.

В 17 лет он уже стал основным игроком команды, и теперь - настоящим примером, как даже юные звезды могут вовремя выйти из токсичных отношений.



Ламин Ямаль (фото: Getty Images)