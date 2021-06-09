Хіт гурту Go_A для Євробачення 2021 змістив легендарний "Плакала" від KAZKA
Український гурт Go_A, який буквально наробив шуму на Євробаченні 2021, витіснив легендарний хіт "Плакала" гурту KAZKA в Spotify. Тепер "SHUM" посідає перше місце серед україномовних пісень за прослуховуваннями.
Про це говориться на офіційній Instagram-сторінці Євробачення в Україні.
"SHUM" - найпопулярніша україномовна пісня в Spotify. "SHUM" змістив легендарний трек "Плакала" групи KAZKA за прослуховуваннями і таким чином став найпопулярнішим україномовним треком і зайняв 3 місце за прослуховуваннями після "Grunk Groove" і "Elefante"!"- йдеться в повідомленні.
Шанувальники в коментарях вітають українців з неймовірним досягненням.
- Шум - в саме серденько.
- Поплакала і стоп, шум зашумів.
- Сьогодні перевіряла польські чарти на Spotify. Народ, наш Шум перегнав таки їхні легендарні хіти!
- Ох і наробили Шуму, тепер будемо Шуміти.
- Шум - то є пісня, яка назавжди залишиться в наших серцях. Шум the best.
Як Go_A підкорюють Європу і не тільки
Виступ українців увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Зараз пісня групи у фіналі набрала понад 14 млн переглядів.
Пізніше SHUM дебютував у щотижневому глобальному хіт-параді Billboard Global 200 excl US, увірвавшись в чарт відразу на 80-ту сходинку.
Нагадаємо, що фінал Євробачення 2021 відбувся в Роттердамі 22 травня. Перемогу там тріумфально здобули італійці Maneskin з піснею "Zitti E Buoni", а українці посіли п'яте місце за підсумками голосування глядачів і журі. Якби враховувалися тільки глядацькі голоси, місце Go_A було би другим.
Відзначивши, що тріумфаторів конкурсу Maneskin вже встигли звинуватити в плагіаті.