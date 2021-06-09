Хіт гурту Go_A для Євробачення 2021 змістив легендарний "Плакала" від KAZKA

Український гурт Go_A, який буквально наробив шуму на Євробаченні 2021, витіснив легендарний хіт "Плакала" гурту KAZKA в Spotify. Тепер "SHUM" посідає перше місце серед україномовних пісень за прослуховуваннями.

Про це говориться на офіційній Instagram-сторінці Євробачення в Україні.

"SHUM" - найпопулярніша україномовна пісня в Spotify. "SHUM" змістив легендарний трек "Плакала" групи KAZKA за прослуховуваннями і таким чином став найпопулярнішим україномовним треком і зайняв 3 місце за прослуховуваннями після "Grunk Groove" і "Elefante"!"- йдеться в повідомленні.

Шанувальники в коментарях вітають українців з неймовірним досягненням.

Шум - в саме серденько.

Поплакала і стоп, шум зашумів.

Сьогодні перевіряла польські чарти на Spotify. Народ, наш Шум перегнав таки їхні легендарні хіти!

Ох і наробили Шуму, тепер будемо Шуміти.

Шум - то є пісня, яка назавжди залишиться в наших серцях. Шум the best.

Як Go_A підкорюють Європу і не тільки

Виступ українців увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Зараз пісня групи у фіналі набрала понад 14 млн переглядів.

Пізніше SHUM дебютував у щотижневому глобальному хіт-параді Billboard Global 200 excl US, увірвавшись в чарт відразу на 80-ту сходинку.