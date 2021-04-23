Хирург по ошибке удалил киевлянке важный орган: отправится в тюрьму надолго

Врач акушер-гинеколог из частной клиники в Киеве совершил ошибку во время операции и вырезал пациентке матку. И тем самым лишил ее возможности в будущем иметь детей.

Детали рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры на странице в Facebook.

Трагедия произошла в августе 2019 года. В частную клинику госпитализировали женщину, которая находилась на 41 неделе беременности.

Было принято решение провести кесарево сечение. Во время операции акушер-гинеколог нарушил технику и допустил дефект, который привел к тяжелым послеоперационным осложнениям и пациентке пришлось удалить матку.

Было проведено тщательное расследование инцидента и акушеру-гинекологу сообщили о подозрении по факту ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей, которые повлекли за собой тяжелые последствия для пациента (ч.1 ст. 140 КК Украины). В данном случае речь идет об утрате пациентом здорового органа и репродуктивной деятельности.

Санкция данной статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничение свободы сроком на 2 года или лишение свободы на тот же срок.