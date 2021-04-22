Шов расползается и дикие боли: в Киеве скандал из-за операции за 157 тысяч

Киевлянке Еремян Варсик сделали некачественную операцию в одной из частных клиник Киева. Врач напугал родных о том, что операцию нужно делать немедленно и медицинские услуги обошлись им в 157 тысяч гривен. Однако после операции 60-летняя женщина стала чувствовать себя еще хуже, а врач-нейрохирург просто выгнал родственников пациентки из кабинета.

Дочь пациентки Сюзанна Миминошвили сообщила, что у матери начали отказывать ноги и они посетили несколько врачей, чтобы поставить диагноз. После заключения МРТ им посоветовали обратиться к нейрохирургу в Центральном госпитале МВД в Киеве. Медик после осмотра сказал, что на позвонке есть опухоль и нужна срочная операция.

"Как вы хотите, чтобы ваша мама умерла"

Сюзанна рассказала, что врач настаивал на том, что операция нужна немедленно и направил их в одну из частных клиник Киева. "Как вы хотите, чтобы ваша мама умерла, на ногах или в инвалидной коляске?", - цитирует женщина слова врача.

В частной клинике они сдали анализ и снова поехали к нейрохирургу в государственную клинику с вопросом, можно ли операцию сделать там. Но врач ответил, что стоимость операции одинаковая, а в обычной больнице еще и устаревшее оборудование, уход хуже.

"Мы согласились. Впоследствии оказалось, что направил он нас в собственную частную клинику", - добавила Сюзанна и объяснила, что врач напугал их так, что они не сориентировались, чтобы получить консультацию у другого нейрохирурга.

Операция и пребывание в клинике 6 дней вытянули 157 тысяч гривен

На следующий день операцию сделали и за удаление опухоли с родных взяли 80 тысяч гривен, еще 6500 заплатили анестезиологу. Остальные деньги пришлось заплатить за пребывание в клинике.

"Мама лежала после операции 6 суток в клинике. Сутки пребывания там стоили 3 тысяч гривен, плюс лечения. В общем всего (6 суток пребывания мамы в больнице и операцию) с нас взяли 157 тысяч гривен. После операции у мамы начались очень серьезные осложнения: ежедневно головные боли, температура, место шва отекло и болит. Мы обратились к нашему нейрохирургу, тот сказал, что у мамы такая особенность организма", - сообщила дочка пациентки.

Через три месяца состояние пациентки не улучшилось

Мама Сюзанны уже три месяца чувствует себя плохо. В месте разреза – воспаление, боли, постоянно повышается температура тела. Сюзанна проконсультировалась с другими врачами, и они сказали, что причина плохого самочувствия – некачественная операция.

"Мы сделали МРТ с контрастом и оказалось, что нейрохирург, кандидат медицинских работ, полностью не удалил опухоль, не дошил рану и на этом месте образовалась киста. Маму нужно спасать, но другие нейрохирурги не хотят браться за операцию и переделывать что-то после другого врача", - рассказала Сюзанна.

Врач, который проводил операцию, не признает своей вины. Вернуть хотя бы часть денег за некачественную операцию он отказался. Оперироваться у него снова пациентка не хочет. А в последний раз нейрохирург их просто выгнал из кабинета.

Мы хотим справедливости

"Последний раз он нас просто выгнал из кабинета и сказал, что мы сразу ему не понравились. Когда мы платили деньги, то ему все нравилось, а когда дело дошло до проблем — это уже и разговаривать с нами не хочет. Мы обращались в полицию, нас проконсультировали, что мы можем написать заявление на врача и на клинику, что они предоставляют некачественные услуги, но юридически они себя застраховали. Мы обращались к юристу. Он сказал, то же самое. Мама в клинике подписывала какие-то документы. Мы просто хотим справедливости, чтобы врач понес ответственность за свою работу", - говорит Сюзанна.

Она добавила, что уже после операции узнали, что в обычной клинике такая процедура стоит не больше 30 тысяч гривен. Сейчас родные нашли нейрохирурга, который согласился провести повторную операцию.

В частной клинике ситуацию не комментируют

В частной клинике на данный момент ситуацию не комментируют. Поговорить с нейрохирургом также не удалось. Сначала сообщили, что его нет в клинике, а потом сказали, что он на операции.