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Хірург помилково видалив киянці важливий орган: відправиться до в'язниці надовго

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 13:25
Хірург помилково видалив киянці важливий орган: відправиться до в'язниці надовго У Києві хірург видалив пацієнтці важливий орган через помилку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лікар акушер-гінеколог з приватної клініки в Києві зробив помилку під час операції та вирізав пацієнтці матку. І тим самим позбавив її можливості в майбутньому мати дітей.

Деталі розповіли в пресслужбі Київської міської прокуратури на сторінці в Facebook.

Трагедія сталася в серпні 2019 року. У приватну клініку госпіталізували жінку, яка перебувала на 41 тижні вагітності.

Було прийнято рішення провести кесарів розтин. Під час операції акушер-гінеколог порушив техніку і допустив дефект, який призвів до тяжких післяопераційних ускладнень і пацієнтці довелося видалити матку.

Було проведено ретельне розслідування інциденту та акушеру-гінекологу повідомили про підозру за фактом неналежного виконання своїх професійних обов'язків, які спричинили тяжкі наслідки для пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України). В цьому випадку мова йде про втрату пацієнтом здорового органу і репродуктивної діяльності.

Санкція даної статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі строком на 2 роки або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві розгорівся грандіозний скандал через неякісну операцію нейрохірурга однієї з приватних клінік.

А також ми писали про те, що провідник УЗ розкрив злодійську схему в поїздах.

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