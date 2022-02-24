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Ситуация в Днепре прямо сейчас: что происходит в городе

Новина українською →
Днепр, Четверг 24 февраля 2022 13:38
Ситуация в Днепре прямо сейчас: что происходит в городе Что происходит в Днепре на фоне вторжения Путина в Украине (фото: tme dp_informator_ua)
Автор: Людмила Жукова

Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники.

О том, что сейчас происходит в Днепре, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, что с транспортом, объектами инфраструктуры читайте - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Аэропорт в Днепре закрыт

В связи с ситуацией в стране в Днепре закрыли аэропорт. По сообщению NOTAM, аэродром закрыли с 00:00 23 февраля.

Мэрия Днепра призывает не вести детей в школу

Мэрия Днепра призывает родителей оставить детей дома и сохранять спокойствие. Об этом написал мэр Днепра Бориса Филатова в Facebook.

"Родители, детей в школы и садики НЕ ведем. До особых распоряжений.
Находимся дома. Пожалуйста, репост. Также прошу всех воздержаться от постов "Тут взрыв", "Сюда сбросили бомбу". Не разгоняйте фейки о "десанте в Мариуполе и Одессе". Займитесь лучше родными и близкими. Пока "работают" по военным частям и ПВО. Угрозы гражданским нет. Дальше буду информировать", - написал он.

Перекрыто движение на трассах

Как сообщает Служба автодорог области в целях безопасности полиция перекрыла движение

  • На трассе Н - 23 Кропивницкий - Кривой Рог – Запорожье на км 277.
  • В районе кольца на пересечении Н -23 и Р-73, возле города Никополь.

Общественный транспорт работает в обычном режиме

Общественный транспорт в Днепре и области работает в штатном режиме

  • В случае обострения ситуации в метрополитене откроют турникеты на вход и люди смогут использовать метро как укрытие.
  • В области обслуживаются все автобусные маршруты. Перевозчики готовы вывести дополнительный транспорт.
  • Возможны задержки в графике движения из-за пробок на трассах, но они не критические.
  • Все вокзалы области работают.

Как работают магазины и предприятия

В супермаркетах товары есть и будут, так как склады полные. Но люди поддаются панике и создают ажиотаж.

На заправках аналогичная ситуация. Также весь коммунальный и особый транспорт заправлен.

Медицина. Просьба не звонить без необходимости на линию 103. Также отменены обычные операции, для того, чтобы были операционные и хирурги для наших военных в случае чего.

Все работают, сотрудники на своих рабочих местах. Все важные предприятия на 100% работают.

Читайте также, Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас.

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