Под Херсоном сгорела главная новогодняя елка: люди снимали на видео, смеялись и позировали

Под Херсоном сгорела новогодняя елка на городской площади из-за замыкания контактов на гирлянде. Инцидент произошел поздно вечером в центре Чаплинки - праздничное дерево было установлено возле Дома культуры.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом 19 декабря передали в пресс-службе полиции Херсонской области.

Правоохранители совместно с сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям выясняют детали ЧП и обстоятельства возгорания хвойной красавицы.

Также следственно-оперативная группа опросила свидетелей.

В Чаплинке сгорела новогодняя елка на площади (фото: hr.npu.gov.ua)

"С полученных показаний предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли", - говорится в сообщении.

Так, основной версией возгорания называют короткое замыкание контактов на электропроводе праздничной гирлянды.

В сети показали видео, как в Чаплинке пылала главная новогодняя елка (предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!)

Ролик сняли очевидцы происшествия, которые успели не только запечатлеть кадры с горящим деревом, но и посмеяться и попозировать на фоне пожара.

Видео: В Чаплинке сгорела новогодняя елка из-за замыкания на гирлянде

Отмечается, что спасатели смогли потушить пламя за 15 минут, однако от 6-метровой искусственной елки после пожара остался только каркас. Об этом пишет местное издание "Новый день".

Местные власти уже заверили, что елку оперативно восстановят. На месте уже работает кран, и на каркас начали крепить новые веточки вместо сгоревших.

Пока еще не известно, будет это сосна или снова пластик.

Местные жители приносят елочные игрушки.

В Чаплинке от сгоревшей главной новогодней елки остался только каркас (фото из соцсети)

Ранее сообщалось, что на празднике в курортном Трускавце с елки начал валить густой дым, что не на шутку напугало людей.

Напомним, недавно спасатели рассказали, как зажечь елку и не закоротить проводку на новогодние праздники.