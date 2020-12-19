Під Херсоном згоріла головна новорічна ялинка: люди знімали на відео, сміялися та позували

Під Херсоном згоріла новорічна ялинка на міській площі через замикання контактів на гірлянді. Інцидент стався пізно ввечері в центрі Чаплинки - святкове дерево було встановлено біля Будинку культури.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Про це 19 грудня передали в прес-службі поліції Херсонської області.

Правоохоронці спільно з працівниками служби з надзвичайних ситуацій з'ясовують деталі події та обставини займання хвойної красуні.

Також слідчо-оперативна група опитала свідків.

В Чаплинці згоріла новорічна ялинка на площі (фото: hr.npu.gov.ua)

"З отриманих показів попередньо встановлено, що навмисного підпалу не було. Це підтверджується й відеозйомкою молодих людей, які на той час були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум'я почало розповсюджуватися по поверхні штучної ялинки на висоті кілька метрів від землі", - йдеться в повідомленні.

Так, основною версією займання називають коротке замикання контактів на електропроводі святкової гірлянди.

У мережі показали відео, як у Чаплинці палала головна новорічна ялинка (попереджаємо - присутня ненормативна лексика!)

Ролик зняли очевидці події, які встигли не тільки відзняти кадри з палаючим деревом, але і посміятися та попозувати на тлі пожежі.

Відео: У Чаплинці згоріла новорічна ялинка через замикання на гірлянді

Зазначається, що рятувальники змогли загасити полум'я за 15 хвилин, однак від 6-метрової штучної ялинки після пожежі залишився тільки каркас. Про це пише місцеве видання "Новий день".

Місцева влада вже запевнила що ялинку оперативно відновлять. На місці вже працює кран, і на каркас почали кріпити нові гілочки замість згорілих.

Поки ще не відомо, чи буде це сосна, чи знову пластик.

Місцеві жителі приносять ялинкові іграшки.

У Чаплинці від згорілої головної новорічної ялинки залишився тільки каркас (фото з соцмережі)

Раніше повідомлялося, що на святі у курортному Трускавці з ялинки почав валити густий дим, що не на жарт налякало людей.

Нагадаємо, нещодавно рятувальники розповіли, як запалити ялинку та не закоротити проводку на новорічні свята.