Не на шутку испугались: на празднике в курортном городе с елки начал валить густой дым

Из-за новогодней гирлянды произошло короткое замыкание (иллюстративное фото: pixabay.com)

Накануне святого Николая, 18 декабря, в украинских городах начали торжественно зажигать новогодние елки. Так, в курортном Трускавце Львовской области во время праздничного действа с лесной красавицей случилась неприятная ситуация, из елки повалил густой дым, который не на шутку напугал людей.

По информации местного издания "Варто-Галицкие новости", как только на елке включили праздничную иллюминацию, с дерева пошел дым и гирлянды выключили.

После этого организаторы пытались спасти праздник и еще несколько раз попытались включить новогодние фонарики, но их действия не имели успеха и каждый раз у верхушки елки появлялось облако черного дыма.

Впоследствии начальник отдела культуры Татьяна Татомир пояснила, что инцидент произошел из-за короткого замыкания. На место оперативно вызвали соответствующую службу, специалисты должны в кратчайшие сроки починить систему освещения.

С елки во время зажжения в Трускавце повалил дым ((фото: vartonews.com.ru)

Стоит заметить, что зажжение елки произошло с массовым действом, в частности, концертом, танцами и театральным действом, но из-за карантина это сейчас запрещено. Кроме того, из опубликованных фото видно, что не все присутствующие на празднике были в масках и соблюдали дистанцию.



Зажжение елки в Трускавце (фото: vartonews.com.ru)

В Трускавце с главной елки пошел дым (видео: lviv.depo.ua)

Напомним, спасатели рассказали, как зажечь елку и не закоротить проводку на новогодние праздники.

Ранее украинцев предупредили об опасных елках, которые могут навредить здоровью.