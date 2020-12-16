Спасатели рассказали, как не сжечь елку и не закоротить проводку на новогодние праздники
Среда 16 декабря 2020 18:30
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Эксперты рассказали, как не сжечь елку (коллаж: РБК-Украина)
Новогодние праздники уже не за горами. В этот период увеличивается количество пожаров из-за того, что украинцы не соблюдают правила использования пиротехнических изделий и гирлянд.
Чтобы новогодние праздники прошли без происшествий, нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Правила установки новогодней елки
- Елку необходимо устанавливать на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а также были на безопасном расстоянии от электроприборов.
- Минимальное расстояние от елки к отопительным приборам и телевизорам - 1 метр.
- Украшать елку можно только электрическими гирляндами промышленного производства. На них также должен быть паспорт или сертификат соответствия. При этом напряжение лампочек не должно превышать 12В, а мощность 25Вт.
- Гирлянды нужно закреплять надежно.
- Подключение гирлянд к питанию необходимо выполнять с помощью штепсельных соединений.
- Ни в коем случае не украшайте елку ватой, бумагой, марлей, целлулоидными игрушками и свечами.
- Хвою, осыпавшуюся с праздничного дерева, надо сразу же убирать, поскольку она, как порох, и может вспыхнуть от искры.
- В помещении, где установлена елка, запрещено жечь бенгальские огни.
Напомним, украинцев предупредили об опасных елках, которые могут навредить здоровью.
Ранее появился перечень официальных рынков в Киеве, где можно купить новогоднюю елку.
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