Спасатели рассказали, как не сжечь елку и не закоротить проводку на новогодние праздники

Эксперты рассказали, как не сжечь елку (коллаж: РБК-Украина)

Новогодние праздники уже не за горами. В этот период увеличивается количество пожаров из-за того, что украинцы не соблюдают правила использования пиротехнических изделий и гирлянд.

Чтобы новогодние праздники прошли без происшествий, нужно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Правила установки новогодней елки

Елку необходимо устанавливать на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а также были на безопасном расстоянии от электроприборов.

Минимальное расстояние от елки к отопительным приборам и телевизорам - 1 метр.

Украшать елку можно только электрическими гирляндами промышленного производства. На них также должен быть паспорт или сертификат соответствия. При этом напряжение лампочек не должно превышать 12В, а мощность 25Вт.

Гирлянды нужно закреплять надежно.

Подключение гирлянд к питанию необходимо выполнять с помощью штепсельных соединений.

Ни в коем случае не украшайте елку ватой, бумагой, марлей, целлулоидными игрушками и свечами.

Хвою, осыпавшуюся с праздничного дерева, надо сразу же убирать, поскольку она, как порох, и может вспыхнуть от искры.

В помещении, где установлена елка, запрещено жечь бенгальские огни.

Напомним, украинцев предупредили об опасных елках, которые могут навредить здоровью.

Ранее появился перечень официальных рынков в Киеве, где можно купить новогоднюю елку.