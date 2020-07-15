В Херсоне вспыхнул языковой скандал: в аэропорту отказались обслуживать на украинском

В Херсоне вспыхнул языковой скандал в аэропорту (коллаж РБК-Украина)

В аэропорту "Херсон" после язкового инцидента решили провести служебное расследование

В Херсоне вспыхнул скандал после отказа сотрудницы международного аэропорта обслуживать клиента на украинском языке, даже когда тот сделал замечание.

На инцидент отреагировал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, который поручил безотлагательно провести служебное расследование.

"Поручил срочно провести служебное расследование по этому очень неприятному инциденту в Международном аэропорту "Херсон", - написал чиновник в Facebook.

Так глава облгосадминистрации ответил на жалобу Алексея Любецкого в сети с рассказом про сам конфликт в аэропорту.

Мужчина сообщил, что недавно летел из аэропорта "Херсон", и на стойке регистрации авиаперевозчика SkyUp Airlines вопросы задавали не на украинском языке. Когда же он попросил перейти на государственный, сотрудница аэропорта ответила отказом.

"Не то, что бы я не понимал, но попросил на украинском языке. Почему? Мне так удобнее и есть закон. От работницы Кушнир получил ответ "Эта Херсон", - написал Алексей в своем Facebook.

После сделанного замечания Любецкому выдали посадочный талон вместе "с проклятиями от мужчины, также работника аэропорта, который приблизился ко мне на расстояние, которое трудно назвать "социальной дистанцией".

"Этот человек (по фамилии Гриненко) начала мне что-то рассказывать о национальных меньшинствах. Достаточно в агрессивной манере. Адекватные работники полиции оказались рядом и на этих субъектов мной было подано заявление о дискриминации по языковому признаку. Жду результаты. А пока, хотел бы узнать отношение руководства Международный аэропорт "Херсон". Мне кажется, что в случае угрозы захвата именно подобный тип работников добровольно откроет все кабинеты аэровокзала, как это сделали в прошлом в ДАП", - говорится в сообщении.

Пост вызвал в сети массу возмущения и гневных комментариев с критикой подобного поведения сотрудниками аэропорта.

В Госпродпотребслужбе Херсонской области также высказались относительно языкового инцидента в аэропорту и напомнили, что не обслуживание на государственном языке является нарушением права потребителя.

"С начала 2020 году на Херсонщине за обслуживание и предоставление информации о продукции на иностранном языке (т.е. не украинский) привлекли к ответственности 5 субъектов хозяйствования на общую сумму 935 грн. На этой неделе специалистами Управления защиты потребителей ГУДПСС запланировано 19 проверок по подобным фактам", - говорится на сайте ведомства.

Как отметил заместитель начальника управления защиты потребителей Главного управления ГППС в Херсонской области Александр Мандра, основанием для проверки является заявление от потребителя.

Также в ГППС отметили, что информация потребителю в соответствии с законодательством должна предоставляться на государственном языке, которым согласно статье 10 Конституции Украины является украинский. Эта норма закреплена в статье 15 Закона "О защите прав потребителей" и ее неуклонно должны соблюдать все, кто обслуживает потребителей во всех сферах жизни на всей территории Украины: в ресторанах, вокзалах, банках, магазинах, при заказе через Интернет товаров, услуг, путевок при заключении договоров в сфере туризма и прочее.

В Херсоне в аэропорту отказались обслуживать на украинском языке и спровоцировали громкий скандал (фото: facebook.com/alex.lubetskyi)

Ранее сообщалось, что известная телеведущая сделала неоднозначное заявление о русском языке и раскритиковала квоты на украинском телевидении.

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