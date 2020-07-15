У Херсоні спалахнув мовний скандал: в аеропорту відмовилися обслуговувати українською

У Херсоні спалахнув мовний скандал в аеропорту (колаж РБК-Україна)

В аеропорту "Херсон" після мовного інциденту вирішили провести службове розслідування

У Херсоні спалахнув скандал після відмови співробітниці міжнародного аеропорту обслуговувати клієнта українською мовою, навіть коли той зробив зауваження.

На інцидент відреагував голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, який доручив невідкладно провести службове розслідування.

"Доручив терміново провести службове розслідування щодо цього дуже неприємного інциденту в Міжнародному аеропорту "Херсон", - написав чиновник в Facebook.

Так голова облдержадміністрації відповів на скаргу Олексія Любецького в мережі з розповіддю про сам конфлікт в аеропорту.

Чоловік повідомив, що нещодавно летів з аеропорту "Херсон", і на стійці реєстрації авіаперевізника SkyUp Airlines запитання ставили не українською. Коли ж він попросив перейти на державну, співробітниця аеропорту відповіла відмовою.

"Не те, що б я не розумів, але попросив українською. Чому? Мені так зручніше і є закон. Від працівниці Кушнір отримав відповідь "Ета Хєрсон", - написав Олексій у своєму Facebook.

Після зробленого зауваження Любецкому видали посадковий талон разом "з прокльонами від чоловіка, також працівника аеропорту, який наблизився до мене на відстань, яку важко назвати "соціальною дистанцією".

"Ця людина (на прізвище Гриненко) почала мені щось розповідати про національні меншини. Досить в агресивній манері. Адекватні працівники поліції виявились поруч і на цих суб'єктів мною була подана заява про дискримінацію за мовною ознакою. Чекаю на результати. А наразі, хотів би дізнатись ставлення керівництва Міжнародний аеропорт "Херсон". Мені здається, що в разі загрози захоплення саме подібний тип працівників добровільно відчинить всі кабінетів аеровокзалу як це зробили в минулому в ДАП", - йдеться в повідомленні.

Пост викликав у мережі масу обурення та гнівних коментарів з критикою подібного поводження співробітниками аеропорту.

У Держпродспоживслужбі Херсонській області також висловилися щодо мовного інциденту в аеропорту нагадали, що не обслуговування державною мовою є порушенням права споживача.

"З початку 2020 року на Херсонщині за обслуговування та надання інформації про продукцію іноземною мовою (тобто не українською) притягнули до відповідальності 5 суб'єктів господарювання на загальну суму 935 грн. Цього тижня фахівцями Управління захисту споживачів ГУДПСС заплановано 19 перевірок за подібними фактами", - йдеться на сайті відомства.

Як зазначив заступник начальника управління захисту споживачів Головного управління ДППС в Херсонській області Олександр Мандра, підставою для перевірки є заява від споживача.

Також в ДППС зазначили, що інформація споживачеві згідно з законодавством повинна надаватися державною мовою, якою відповідно до статті 10 Конституції України є українська. Ця норма закріплена в статті 15 Закону "Про захист прав споживачів" та її неухильно мають дотримуватися всі, хто обслуговує споживачів у всіх сферах життя на всій території України: в ресторанах, на вокзалах, банках, магазинах, при замовленні через Інтернет товарів, послуг, путівок при укладенні договорів у сфері туризму тощо.

В Херсоні в аеропорту відмовилися обслуговувати українською мовою і спровокували гучний скандал (фото: facebook.com/alex.lubetskyi)

Раніше повідомлялося, що відома телеведуча зробила неоднозначну заяву про російську мову і розкритикувала квоти на українському телебаченні.

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