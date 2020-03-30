ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Известная телеведущая сделала неоднозначное заявление о русском языке: нас заставили

STYLERПерсоны    30.03.2020 - 21:47
Известная телеведущая сделала неоднозначное заявление о русском языке: нас заставили
Журналистка Диана Панченко (Фото: facebook.com/Диана Панченко)

Обладательница премии "Журналист года-2019" заявила, что ее заставляют говорить на украинском языке

Известная украинская телеведущая, обладательница премии "Журналист года – 2019" Диана Панченко раскритиковала квоты на украинском телевидении и заявила, что телезрители хотят русскоязычный контент.

По мнению журналистки телеканала NewsOne, украинские телезрители лучше просматривают передачи, которые транслируют на русском языке. Такое заявление Панченко сделала в интервью для программы "Эхо Киева".

"Очень важна до сих пор тема языка. Хотя мы часто слышим от политиков, что это тема навязанная и надуманная. Нас то как раз и заставили перейти на украинский язык", - сказала Панченко и добавила, что она старается не читать комментарии в социальных сетях, хотя часто видит претензии по поводу того, что она не говорит на русском языке.

Известная телеведущая сделала неоднозначное заявление о русском языке: нас заставили

Диана Панченко (кадр из видео)

"Но зритель очень часто хочет слышать русский язык. И очень часто русскоязычных спикеров лучше смотрят. Это не значит что нужно ставить под сомнение статус государственного украинского языка. Но почему нужно навязывать телевидению квоты в 90%? Мы же к этому и идем. Зачем лишать нас, журналистов, права делать эфиры на том языке, на котором наши зрители хотят воспринимать контент, я не понимаю", - подчеркнула Панченко.

Полное интервью Дианы Панченко можно посмотреть вот тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный телеканал попал в грандиозный скандал с русским языком.

MARUV застряла в России из-за карантина: скандал получил продолжение Скрыпин жестко разнес Зеленского: тобой крутят
Новости Украины журналистыскандал
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь