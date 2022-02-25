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В Херсоне оккупанты стреляют по гражданским машинам (видео)

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Херсон, Пятница 25 февраля 2022 16:46
В Херсоне оккупанты стреляют по гражданским машинам (видео) Под Херсоном войска РФ стреляют по машинам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсонской области продолжают активные бои. Российская армия уничтожила Андреевский мост, а оккупанты пытаются переправиться через Днепр. Сейчас стало известно, что стреляют враги даже по гражданским машинам.

Видео появилось на странице Антона Геращенко.

"Это видео, снятое сегодня смелым украинцем должна увидеть вся Россия и весь Мир! Оно снято под Херсоном. Русские оккупанты расстреливают автомобиль в котором находилось двое мужчин и женщина! Они чудом остались живы. Им просто повезло", - написал Геращенко.

Напомним, в первый день атаки российских войск технику с маркировкой Z видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.

Ранее мы писали также о герое украинского матроса, который пожертвовал своей жизнью, чтобы взорвать мост в Геническе, дабы не дать врагу пройти.

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Вооруженные силы Украины Херсон
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