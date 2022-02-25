У Херсоні окупанти стріляють по цивільних машинах (відео)

В Херсонській області продовжують активні бої. Російська армія знищила Андріївський міст, а окупанти намагаються переправитися через Дніпро. Зараз стало відомо, що стріляють вороги навіть по цивільних машинах.

"Это видео, снятое сегодня смелым украинцем должна увидеть вся Россия и весь Мир! Оно снято под Херсоном. Русские оккупанты расстреливают автомобиль в котором находилось двое мужчин и женщина! Они чудом остались живы. Им просто повезло", - написал Геращенко.

Нагадаємо, в перший день атаки російських військ техніку з маркуванням Z бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми писали також про героя українського матроса, який пожертвував своїм життям, щоб підірвати міст у Генічеську, щоб не дати ворогові пройти.