У Херсоні окупанти стріляють по цивільних машинах (відео)
В Херсонській області продовжують активні бої. Російська армія знищила Андріївський міст, а окупанти намагаються переправитися через Дніпро. Зараз стало відомо, що стріляють вороги навіть по цивільних машинах.
Відео з'явилося на сторінці Антона Геращенко.
"Это видео, снятое сегодня смелым украинцем должна увидеть вся Россия и весь Мир! Оно снято под Херсоном. Русские оккупанты расстреливают автомобиль в котором находилось двое мужчин и женщина! Они чудом остались живы. Им просто повезло", - написал Геращенко.
Нагадаємо, в перший день атаки російських військ техніку з маркуванням Z бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.
Раніше ми писали також про героя українського матроса, який пожертвував своїм життям, щоб підірвати міст у Генічеську, щоб не дати ворогові пройти.