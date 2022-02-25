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У Херсоні окупанти стріляють по цивільних машинах (відео)

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Херсон, П'ятниця 25 лютого 2022 16:46
У Херсоні окупанти стріляють по цивільних машинах (відео) Під Херсоном війська РФ стріляють по машинам (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Херсонській області продовжують активні бої. Російська армія знищила Андріївський міст, а окупанти намагаються переправитися через Дніпро. Зараз стало відомо, що стріляють вороги навіть по цивільних машинах.

Відео з'явилося на сторінці Антона Геращенко.

"Это видео, снятое сегодня смелым украинцем должна увидеть вся Россия и весь Мир! Оно снято под Херсоном. Русские оккупанты расстреливают автомобиль в котором находилось двое мужчин и женщина! Они чудом остались живы. Им просто повезло", - написал Геращенко.

Нагадаємо, в перший день атаки російських військ техніку з маркуванням Z бачили в Херсонській області. Там ворог намагався прорватися з боку тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми писали також про героя українського матроса, який пожертвував своїм життям, щоб підірвати міст у Генічеську, щоб не дати ворогові пройти.

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Збройні сили України Херсон
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