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В Херсонской области уничтожили Андреевский мост. Противники ищет переправу через Днепр

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Херсонская область, Пятница 25 февраля 2022 10:53
В Херсонской области уничтожили Андреевский мост. Противники ищет переправу через Днепр Фото: Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области продолжают активные бои. Андреевский мост был уничтожен, оккупанты пытаются переправиться через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Алексея Арестовича во время брифинга

"Херсон - российские войска пытаются найти путь переправки через Днепр после того, был уничтожен Андреевский мост. Наши удерживают ситуацию на правом берегу, прорыва нет", - сказал Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о единой и главную цель российской спецоперации.

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