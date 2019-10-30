Хеллоуїн 2019: головні "чорти" української політики

Три головних "чорта" української політики (Колаж РБК-Україна)

Кого українці в 2019 році називали "чортом" читайте у добірці Styler

Наближається свято Хеллоуїн 2019. Як відомо, це сучасне міжнародне свято відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, і пов'язане воно зі всякою нечистю. Люди переодягаються у страшні костюми, серед яких і популярний наряд чорта. Ми вирішили пригадати, хто ж з політиків в Україні за останній рік так "відзначився", щоб у народі його називали цим не зовсім добрим словом. Про трьох головних "чортів" української політики читайте в добірці Styler.

"Аваков - чорт"

Саме з таким гаслом вийшли активісти на вулицю Банкову 29 серпня 2019 року. Вони вимагали відставки міністра внутрішніх справ України, а також ставили ультиматум - не призначати його на інші посади. На акції протесту прозвучали і такі гасла, як "Чорта в пекло". Люди були обурені до межі тим, що вбивства на Майдані досі не розкриті, а на активістів в країні ведеться відверте "полювання".

Відео: Акція на Банковій проти Авакова (YouTube)

"Дубинський - чорт"

На цей раз гнів українців викликав депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський. Люди особливо не соромилися у виразах, на акції протесту вони скандували "Муді*о" і "Дубинський - чорт". Акція протесту пройшла 29 серпня 2019 року. Нагадаємо, що нардеп ганебно висловлювався про "евробляхерів", також його звинувачують у популізмі і корупції.

Відео: Під Радою освистали Олександра Дубинського (YouTube)

Також ми не можемо не згадати і президента Володимира Зеленського, якому також не чуже слово "чорт" у його лексиконі. Саме так він назвав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка, якого Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ України Іван Баканов вигнав із залу засідань.

Цей інцидент стався 10 липня під час поїздки Зеленського в Київську область. У нього виникла словесна перепалка з Годунком, в кінці якої він пообіцяв зателефонувати Баканову.

"Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта. Мені треба закінчити з цією людиною", — сказав Зеленський.

Відео: Зеленський назвав "чортом" Ярослава Годунка (YouTube)